Vadili-Akdoğan anayolunda korkutan kaza

Bugün saat 13.00 sıralarında,Vadili- Akdoğan anayolu üzerinde Kaan Yıldız (E-34), yönetimindeki RH 224 plakalı van araç ile Akdoğan istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyili viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde karşı istikametten gelmekte olan Bilge Dede (K-23) yönetimindeki JR 677 plakalı araç ile çarpışmışlardır.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye görwle çarpmaya müteakip RH 224 plakalı van araç çarpışma sonrası takla atmıştır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan JR 677 plakalı araç sürücüsü Bilge Dede ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Leman Serdengeçti (K-31) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

(BRT/PGM)