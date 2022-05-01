Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Eşini hastanelik etti
Eşini hastanelik etti
9 yıl hapis cezası aldı!
9 yıl hapis cezası aldı!
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu
Üstüne bir de insan kaçakçılığından tutuklandılar
Üstüne bir de insan kaçakçılığından...

Vadili'de iki farklı yangın!

Vadili  köyünde iki ayrı bölgede,  30.04.2022 tarihinde saat 10:00 sıralarında, muhtemelen şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa devre yapan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu iki ayrı yangın meydana geldi.

01 Mayıs 2022 Pazar 13:30
536 Okunma
Vadili'de iki farklı yangın!

Yangın İtfaiye Ekipleri ve köy halkının yardımları ile söndürülmüş olup çıkan yangınlar sonucu, 20 dönümlük alnadaki kuru otlar, 67 dönümlük alandaki biçilmemiş arpa, 20 adet akasya, 3 adet badem, 10 adet zeytin, 17 adet nar, 3 adet incir, 1 adet erik, 10 adet harnup ve 10 adet zakkum ağaçları, 70 adet rulo balya, su hortumları ve damlama lastikleri yanarak zarar gördü.

Öte yandan yine dün Dağyolu köyünde bulunan Rıfat GÜZOĞLU’na ait buğday tarlasında meydana gelen yangın sonucu, 2.5 dönümlük alandaki biçilmemiş buğday ve tarlanın güney kısmında bulunan 15 adet harnup fidanı ile su burusu yanarak zarar görmdü. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.

Son Güncelleme: 01.05.2022 13:36
Anahtar Kelimeler:
VadiliYangınItfaiyeRüzgar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dr. Ali Niyazi Fikret hayatını kaybetti
Dr. Ali Niyazi Fikret hayatını kaybetti
Acı kayıp!
Acı kayıp!
Kıbrıs'ta Ralli yarışı gerçekleşti
Kıbrıs'ta Ralli yarışı gerçekleşti










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim