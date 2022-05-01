Vadili'de iki farklı yangın!

Yangın İtfaiye Ekipleri ve köy halkının yardımları ile söndürülmüş olup çıkan yangınlar sonucu, 20 dönümlük alnadaki kuru otlar, 67 dönümlük alandaki biçilmemiş arpa, 20 adet akasya, 3 adet badem, 10 adet zeytin, 17 adet nar, 3 adet incir, 1 adet erik, 10 adet harnup ve 10 adet zakkum ağaçları, 70 adet rulo balya, su hortumları ve damlama lastikleri yanarak zarar gördü.

Öte yandan yine dün Dağyolu köyünde bulunan Rıfat GÜZOĞLU’na ait buğday tarlasında meydana gelen yangın sonucu, 2.5 dönümlük alandaki biçilmemiş buğday ve tarlanın güney kısmında bulunan 15 adet harnup fidanı ile su burusu yanarak zarar görmdü. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.