Vadilili: Artçı deprem olması yüksek ihtimal!

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili, Kıbrıs’ta bugün yaşanan deprem ile ilgili açıklama yaptı.

Depremin kısa sürmesinin şans olduğuna dikkat çeken Vadilili, artçı depremlerin yaşanabileceğine dikkat çekti.

Oğuz Vadilili’nin açıklaması şöyle:

Kıbrıs adasının batısından gelip güneyinden devam edip doğusundan geçen ve adanın altına dalan Afrika plakasının oluşturduğu Dalma batma zonu kaynaklı deprem oldu.

Depremin odak noktasının Larnaka körfezine denk gelmesi dpremi şiddetli hissetmemize neden oldu.

İlk hesaplamalara göre 55 km civarında 5.2~5.3 büyüklük arasında bir deprem meydana geldi.

Kısa bir süre sonra daha net veriler ile konuşula bilinir ancak.

Depremin odak noktasının Mağusa’ya yakın olması aynı zamanda Mağusa'nın ülkenin en kötü zemin koşullarına sahip olması burada depremi vatandaşların daha şiddetli hissetmesine neden oldu. Şansımız deprem süresinin 5~10 saniye periyodunda seyretmiş olmasıdır.

Bu bir dalma batma zonu depremidir ve artçılarının olması çok yüksek ihtimaldir.