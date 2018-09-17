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Vahap Munyar yazdı: Erhürman'ın gözü TV ekranının alt köşesinde...

Türkiye'de yayınlanan Hürriyet gazetesi yazarlarından Vahap Munyar, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile yaptığı görüşmeyi bugün köşesine taşıdı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 11:26
Vahap Munyar yazdı: Erhürman'ın gözü TV ekranının alt köşesinde...

Munyar, bir proje ortaklığının tanırımı için KKTC'de bulunduğu sırada karşılaştığı KKTC Başbakanı Tufan Erhürmanile kısa bir sohbet etme imkanı bulduğunu yazdı.

Munyar, Erhürman'a “Nasılsınız?” dediğini kendisinin ise televizyonu göstererek: “Gözümüz sürekli TV ekranının alt köşesinde. Döviz kurlarındaki dalgalanmayı izliyoruz” şeklinde cevap verdiğini yazdı.

Munyar, Erhürman'a elektrik fiyatlarının yüksek olduğundan bahsedildiğinde KKTC’de elektrikte köklü çözümün Türkiye’den kablo çekmek olduğunu söylediğini yazdı.

Konunun TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündeminde olduğunu yazan Munyar, KKTC hükümetinin bu yıl için aldığı ekonomik tedbirleri anlattı.

Munyar ayrıca Erhürman'ın 2018 için “Takkasa tukkas” deyimini kullandığını fakat 2019 için işimizin zor olduğunu söylediğini yazdı.

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Vahap Munyar
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