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Ülkede infiale neden olan 83 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz’in öldürülmesi ile ilgili olarak tutuklu yargılanan Azat Nurmamedov itham edildi.

18 Şubat 2022 Cuma 16:20
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Vahşi cinayette mahkemeden detaylar...
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(Kamalı Haber)

Ülkede infiale neden olan 83 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz’in öldürülmesi ile ilgili olarak tutuklu yargılanan Azat Nurmamedov itham edildi.

Azat Nurmamedov, Taammüden adam öldürme, adam öldürme, mülke tecavüz, sirkat suçlamalarını kabul etti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti davayı olguları dinlemek üzere 25 Şubat’a erteledi.

Azat Nurmamedov 24.06.2020 tarihinde Necati Taşkın Sokak Selba Pearl Apartmanı no1 adresindeki ikametgâhın salon odası içerisinde konu ikametgahta bulduğu toplam uzunluğu 31,5 cm, ağız uzunluğu 19 cm olan bıçak ile 83 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz’in sağ karın boşluğuna bir kez sokup çıkarıp, başını defalarca mermer zemin üzerine vurup, taammüden öldürmüştü.

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