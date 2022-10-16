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Vahşi yaşam nüfusu yüzde 70 oranında azaldı

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) hazırladığı son rapor insanlığın vahşi yaşama verdiği ağır tahribata dikkat çekti.

16 Ekim 2022 Pazar 21:30
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Vahşi yaşam nüfusu yüzde 70 oranında azaldı



Rapora göre 50 yıldan kısa bir sürede dünyadaki vahşi yaşamın yüzde 70'i yok oldu. Amazon ormanlarının da yer aldığı Latin Amerika'da ise canlı türlerindeki nüfus kaybı yüzde 94'e ulaştı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından hazırlanan son raporda, "Kaderimiz iklim ve doğa krizine bağlı. Vahşi yaşamın yok oluşuna seyirci kalmayı sürdürürsek insanlık da aynı geleceği paylaşacak" uyarısı yapıldı.

Vakfın hazırladığı rapora göre 50 yıldan kısa bir sürede dünyadaki vahşi yaşamın ortalama yüzde 70'i yok oldu.

1977-2019 yılları arasında memeli, sürüngen, kuş ve balık nüfusunda ortalama yüzde 70'lik düşüş yaşandı.

EN BÜYÜK KAYIP AMAZON ORMANLARININ BULUNDUĞU BÖLGELERDE YAŞANDI

En büyük kayıp ise Amazon ormanlarının da bulunduğu Latin Amerika ve Karayiplerde görüldü. Uzmanlar, son 50 yılda bölgedeki vahşi yaşam nüfusunun "yüzde 94" oranında azaldığını bildirdi.

Küresel bir toplu yok oluş yaşanıyor: 50 yılda vahşi yaşam nüfusu yüzde 70 azaldı - 5

Canlı türlerindeki nüfus kaybı, Afrika'da yüzde 66, Asya Pasifik bölgesinde yüzde 55, Kuzey Amerika'da ise yüzde 20 olarak gerçekleşti.

Diğer taraftan, felaket düzeyindeki bu yok oluşun hızı her geçen gün artıyor. İki yıl önceki oran yüzde 68'di. Dört yıl önceki , "50 yıllık vahşi yaşam kaybı" yüzde 60 olarak kayıtlara geçmişti.

Vahşi hayvanların doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi ve vahşi hayvan ticareti, ekolojik sisteme zarar veriyor, salgın riskini arttırıyor.

"İNSAN ELİYLE KÜRESEL BİR TOPLU YOK OLUŞ YAŞANIYOR"

Raporda imzası bulunan bilim insanları "insan eliyle küresel bir toplu yok oluşun yaşandığı" uyarısında bulundu.

Küresel bir toplu yok oluş yaşanıyor: 50 yılda vahşi yaşam nüfusu yüzde 70 azaldı - 9

Öte yandan, szö konusu raporda insanların yiyecek, üretim ve tüketim şeklini değiştirerek vahşi yaşamın yok olmasının önüne geçebileceğine dikkat çekildi.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Doğayı Koruma VakfıVahşi Yaşam
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