VAİZ: “COVID İLE YAŞAMAYA ALIŞMALIYIZ”

ÖZEL HABER

Sağlık Eski Bakanı Eşref Vaiz, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Covid-19 sonrası dönemi yorumlayan Vaiz, ‘Bizim hayatımıza bundan sonra Covid-19’un olacağını ve hayatımza girecek. Bundan sonra da ağır griplerde de gideceğiz hastaneye ve bize test yapacaklar. Eğer pozitif çıkarsak da bize aşı salacaklar. AIDS ortadan kalktı mı? Kalkmadı. İlacı yoktur. Yan etkilerini etkileyen ilaçlar vardır, ama onun bulaşmasını engelleyecek ilaç yoktur. Ölümcül periyodunu uzatan ilaçlar vardır. Yani bundan sonraki döneme ‘Covid-19 sonrası dönem’ diyeceğiz. Aşılansak bile bu Covid-19’u yaşayacağız. O yüzden tedbirleri elden bırakmamalıyız, bundan sonrada da. Zatürre ve grip gibi. Tedavi edilmediği takdirde, bu hastalıklardan da ölümleri yaşıyoruz” dedi.

Türkiye’nin de aşılar konusunda sıkıntılar yaşadığını söyleyen Vaiz, “25 milyon beklerdi ilk etapta, 3 milyon doz aşı geldi. Ancak ikinci etapta bu aşılar gelecek. Türkiye’ye bu aşılar geldikten sonra, bu aşılardan bize de hibe olarak gönderilecek. Mevcut Türkiye Hükümeti, KKTC’ye olan sorumluluğunu çok güzel bir şekilde yerine getirdi. Bu aşılar nerede üretilirse üretilsin, Dünya Sağlık Örgütü’nün onayıyla üretilir ve her yere yayılır” dedi.