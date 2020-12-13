Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile “Yeni yıla girerken virüsü yenmeyi ve salgını atlatmayı umut ediyoruz…” ifadelerini kullandı.

Covid-19 nedeniyle dünyada 1 buçuk milyona yakın insanın yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Vaiz, “Koruma kurallarına uymak ve onların acılarını paylaşmak insanlık borcumuzdur” dedi.

Dr. Gülgün Vaiz, maske, mesafe ve hijyen kurallarını da hatırlattı.

Dr. Gülgün Vaiz’in açıklaması şöyle:

Dünyada 1.5 milyona yakın insan, Türkiye'de 9 ayda 81'i hekim 211 sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeni yıla girerken virüsü yenmeyi ve salgını atlatmayı umut ediyoruz.

Kaybettiğimiz dünya insanları ve dünyadaki sağlık çalışanlarının, yakınlarının acılarına saygılıyız. Koruma kurallarına uymak ve onların acılarını paylaşmak insanlık borcumuzdur. Saygılarımla...

#Maske#Mesafe#Hijyen...