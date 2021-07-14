Vaka sayıları düşmüyor! Girne yine zirvede!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.029 olup, 105'i yerel 116 pozitif vakaya rastlanmış, 73 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 105' i kişi ise yerel vakadır.

35 kişi Lefkoşa, 47 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-6/ Taşkınköy-3 / Kaymaklı-2/ Gönyeli-11/ Alayköy-2/ Hamitköy-2 / Çağlayan-1/ Göçmenköy-1/ Haspolat-1/ Kanlıköy-1/ Gaziköy-2 / Ortaköy-1/ Yenişehir-1/ Kızılbaş-1

Girne

Girne Merkez-11/ Aşağı Girne-1 / Yukarı Girne-9 / Dikmen-4/ Zeytinlik-2/ Karaoğlanoğlu-2/ Karşıyaka-1/ Beylerbeyi-1/ Alsancak-4/ Çatalköy-3/ Karakum-1/ Boğazköy-1/ Edremit-1/ Düzova-1/ Lapta-5

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-5 / Tirmen-1 / Maraş-2/ Baykal-1/ Karakol-1/ Sanayi Bölgesi-1/ Çanakkale-1/ Paşaköy-1

İskele

Mehmetçik-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-3/ Kalkanlı-1/ Aşağı Bostancı-1/ Yuvacık-1

Lefke

Lefke Merkez-2/ Gemikonağı-1

14 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.029

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 116

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9

Yerel Vaka Sayısı: 105

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 73

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.661.786

Toplam Vaka Sayısı: 9404

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8250

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1118

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 987

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 66

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4849

