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Vaka sayıları düşmüyor!

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"Toplam 20.035  test yapıldı, 87'si  yerel 104 pozitif vakaya rastlandı,57  kişi taburcu edildi"

13 Temmuz 2021 Salı 19:27
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Vaka sayıları düşmüyor!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.035 olup, 87'si yerel 104 pozitif vakaya rastlanmış, 57 kişi taburcu edilmiştir. 

5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 87'si kişi ise yerel vakadır. 

31  kişi Lefkoşa, 45  kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-5 / Gönyeli-7 / Hamitköy-3/ Ortaköy-1/ Taşkınköy-1/Marmara-2/ K.kaymaklı-5/ Kumsal-1/ Metehan-2/ Surlariçi-2/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Haspolat-1 

Girne 

Girne Merkez-18 / Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-2/ Alsancak-9 / Lapta-3/ Karakum-2/ Dikmen-3/ Çatalköy-1/ Karaoğlanoğlu-3/ Zeytinlik-2/ Boğazköy-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-1/ Akova-1/ Gülseren-1/ Vadili-1/ Tuzla-1/ Surlariçi-1/ Salamis Yolu-1 

İskele 

İskele Merkez-1 

Güzelyurt 

Bostancı-1 

Lefke 

Lefke Merkez-1/ Doğancı-1  

13 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.035 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 104 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :5 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12 

Yerel Vaka Sayısı: 87 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 57 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.641.757 

Toplam Vaka Sayısı: 9288  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8177 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1075 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 57    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 924 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 99   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  3 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5214 

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 233
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 436 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2663 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 24.085

Anahtar Kelimeler:
VakaKKTC
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