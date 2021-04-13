"Vaka sayılarıyla ilgili endişeye gerek yok"

Koronavirüsle yaşamayı öğrenmek gerektiğinin altını çizen Üstel, kapanmanın çözüm olmadığını ifade ederek, “1 ay kapandık ve ülke ekonomisi ne hale geldi görüyoruz. Yerlerde sürünüyor. Esnafın artık oksijene ihtiyacı var. Ekonomi çarklarını yavaş yavaş döndürmek için virüsle yaşamayı bilmemiz lazım” dedi.

Üstel, vaka sayıları kontrol dışına çıktığı zaman kapanmanın gündeme gelebileceğini de belirtti.

"Cumartesi günü için kapanma söz konusu mu?" sorusunu da yanıtlayan Üstel, kapanmanın gündemde olmadığını, Cumartesi günü sokağa çıkma yasağının 22.00'den daha erken saatlere çekilmesi yönünde bir öneri sunulduğunu dile getirerek, açılımlara devam edildiğini de anımsattı.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI