Vakalar artıyor: Tantitoni Kıbrıs'ta pozitif vaka

Ortaköy'de bulunan "Tantitoni Kıbrıs" isimli iş yerinde pozitif vaka tespit edildiği açıklandı. İş yerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Üzülerek temaslı pozitif olduğumuz bilgisini kamuoyuna bildirmek istiyoruz. Şu anda karantinada bulunmakla birlikte sağlık durumumuzun iyi olduğunu bilmenizi isteriz" ifadelerine yer verildi. İşletme 14 gün boyunca kapalı kalacak.

İşte "Tantitoni Kıbrıs" isimli iş yerinden yapılan açıklama:

"Değerli müşterilerimiz.

Üzülerek temaslı pozitif olduğumuz bilgisini kamuoyuna bildirmek istiyoruz.

Şu anda karantinada bulunmakla birlikte sağlık durumumuzun iyi olduğunu bilmenizi isteriz.

Bu süreçte sizinle tüm yeni gelişmeleri paylaşacağız.

Toplum sağlığını korumak amacıyla yarından (22 Ekim) itibaren 14 günlüğüne kapalıyız. Sağlığımıza kavuşup gerekli tüm önlemleri aldıktan sonra tekrardan hizmetinizde olacağız.

Herkesin bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmasını dileriz.

Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle."