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Vakalar arttı, geçişlerde test sonucu istenecek!

BM’den yapılan açıklamada, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin epidemiyolojik durumu değerlendirdiği ve 22 Kasım Pazartesi itibariyle sınır kapılarında; aşılı kişilere 7 günlük, aşısızlara ise 3 günlük negatif test sonucu talep edilecek “Seviye 3 – Koyu Kırmızı” önemlerin uygulanacağı duyuruldu.

18 Kasım 2021 Perşembe 20:58
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Vakalar arttı, geçişlerde test sonucu istenecek!
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Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamaya göre, iki taraf arasındaki geçişlerle alakalı Koronavirüs önlemlerini senkorize etmekle görevlendirilen İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin epidemiyolojik durumu değerlendirdiği ve 18 Kasım 2021 tarihinde toplanan Komite’nin, 22 Kasım  Pazartesi, saat 09.00 itibariyle sınır kapılarında; aşılı kişilere 7 günlük, aşısızlara ise 3 günlük negatif test sonucu talep edilecek “Seviye 3 – Koyu Kırmızı” önemlerin uygulanacağı duyuruldu.

Açıklamada, Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan tam aşılı kişilerin, 2’nci dozdan 14 gün sonra (Johnson & Johnson ise 1. doz) 7 günlük negatif hızlı test (antijen) veya PCR testi ile sınır kapılarından geçiş yapabilecekleri ifade edildi.

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