“Vakalar sıfırlandığında kapılar açılır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, haftalık Kathimerini’ye verdiği röportajda KKTC-Güney Kıbrıs sınır kapılarının yeni tip Koronavirüs vakalarının her iki tarafta da sıfırlanmasıyla birlikte açılacağını söyledi.
Kathimerini’nin yeni tip Koronavirüs salgınının KKTC’deki süreci ve KKTC ekonomisiyle ilgili sorularını cevaplayan Hasipoğlu, UBP-HP koalisyon hükümetinin geçişleri siyasi sebeple geciktirdiği söylentilerinin sorulmasına karşılık şunları söyledi:
“UBP-HP hükümetinin siyasi sebeplerle geciktirdiği görüşüne katılmıyorum. Şu anda Kuzey’de yeni vaka yoktur. Uğruna büyük bir mücadele verilen bu sağlıklı durumu feda etmek istemiyoruz.
Bize göre sağlığın siyasetle hiçbir ilgisi yoktur. Ve elbette bütün barikatlar, gerekli önlemlerle birlikte açılacak. Barikatlar açılmalıdır. Ancak açılma bize değil daha çok Güney’e bağlıdır. Şu anda, Güney’de vaka sayısının sıfırlanmasını umuyoruz. Ada’nın tamamında vaka sayısının sıfır olacağını umuyorum.”
BU KAPILAR KONUSUNDA HERKES KONUŞUR. ARTIK BU İŞLERİ BİLİM KURULUNA BIRAKSAK İYİ OLACAK.
Aynen katiliyorum. Bu islerden anlayan kisiler uzman doktorlardir, onlarin gorusleri dogrultusunda kararlar verilmelidr. Politkacilarin saglik konusunda hicbir bilgileri yok o yuzden bu kararlarin politik motivasyonlar uzerine alinmasi yanis olur.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
UBP ci degilim ama Hasipogluna tamamen katiliyorum. ONCE vakalar bitsin (ve uzerinden en az birkac hafta gecsin ki bittigine emin olalim) ONDAN SONRA kapilari limanlari acmayi planlayalim. Aksi takdirde halkin sagligini tehlikeye atmis oluruz ve bu sefer gecen seferki kadar da ucuz atlatamaybiliriz. Birkac kurus kar edecegiz diye boyle bir riske girersek hem salgini hortlatir cok daha fazla zarar ederiz hem de sagligimiz elimizden gider insanlar olur. Bu kararalri SAGLIK UZMANLARINA danisarak vermek en akillicasi.
turkiyeden gelenler ne olacak yoksa onlarda da ayni hastalik degilmi bu gibi dusmanca politikalari birakin artik