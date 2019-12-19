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Vakıf malının kullanımını talep eden Kıbrıslı Türk'ün çabası sonuçsuz kaldı

Vakıf malının kullanımını talep eden Kıbrıslı Türk'ün çabası sonuçsuz kaldı

19 Aralık 2019 Perşembe 14:50
Vakıf malının kullanımını talep eden Kıbrıslı Türk'ün çabası sonuçsuz kaldı

Güney Lefkoşa’daki “Ay.Andrea” bölgesindeki taşınmaz malın kullanıcısı olarak taşınmaz malı talep eden Kıbrıslı Türk kadının, çabasının sonuçsuz kaldığı belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, bahse konu Kıbrıslı Türk’ün, Rum Elektrik İdaresi (AİK) tarafından kullanılan söz konusu taşınmaz malın,  Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde açtığı davayla kendisine verilmesini talep ettiğini yazdılar.
Davanın, AİK VE Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’ne karşı olduğunu yazan gazete, Kıbrıslı Türkün, taşınmaz malın kendisine verilmesinin ötesinde yasa dışı müdahale ve belirli dönem için gerçekleştirilmiş kiralara yönelik tazminat da talep ettiğini belirtti. 
Habere göre Kıbrıslı Türk, mahkemelik olan taşınmaz malın, Vakıf malı, kendisinin de söz konusu taşınmaz malın vasi (mütevelli) sıfatına sahip olduğunu ifade etti. 
Mahkemenin, ilk aşamada reddedildiğini ve davanın Rum Yüksek Mahkemesi’ne taşındığını yazan gazete dava konusunun sadece, bahse konu Kıbrıslı Türkün, dava açmaya ve öne sürdüğü talepleri ortaya koyma hakkına sahip olup olmadığıyla ilgili olduğunu belirtti. 
Habere göre Rum Yüksek Mahkemesi, Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinin yetkilerini düzenleyen yasaya atıfta bulunarak, Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinin, Kıbrıs Türk mal sahibinin sahip olacağı tüm haklara ve sorumluluklara sahip olduğunu ortaya koydu.
Bu öngörü içerisinde şüphesiz, tasarruf  hakkının da bulunduğunu yazan gazete bahse konu taşınmaz mal ilişkin olarak tasarruf hakkının temyize gidende değil Vasilik’te olduğu, bu nedenden dolayı temyize giden kişiye (Kıbrıslı Türk’ün) taşınmaz malın tasarrufuna verilmesinin yasallaştırılmadığını belirtti. 
Öte yandan Alithia gazetesi, Rum Yüksek Mahkemesi’nin ikincil yargıyla, Asliye Mahkemesi’nin “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’ne ilişkin yasanın, Vakıf malı kullanıcısı olarak Lefkoşa’daki taşınmazı talep eden  Kıbrıslı Türk ‘Hakkı’nın (Söz konusu şahsın ismi ‘Hakkı’ olarak verildi) durumunda da geçerli olduğu” şeklindeki kararını onayladığını yazdı. 
Gazete Rum Yüksek Mahkeme’deki temyizin, Hakkı’nın 2010 yılında, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde açtığı davaya yönelik olduğunu belirtti. 
Gazete davalıların, kira karşılığında bu taşınmazı 1963 yılından beridir kullanan AİK, Rum Yönetimi’ni temsilen Başsavcılık ile Kıbrıs Türk Malları Vasiliği olarak ise Rum İçişleri Bakanlığı’nın olduğunu yazdı.
Politis gazetesi , daimi olarak Kuzey’de ikamet eden Kıbrıslı Türk kadının, temyiz başvurusunun Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmesi haberini “Evkaf Davayı Kaybetti” şeklinde verdi. Güney Lefkoşa’daki “Ay.Andrea” bölgesindeki taşınmaz malın kullanıcısı olarak taşınmaz malı talep eden Kıbrıslı Türk kadının, çabasının sonuçsuz kaldığı belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, bahse konu Kıbrıslı Türk’ün, Rum Elektrik İdaresi (AİK) tarafından kullanılan söz konusu taşınmaz malın,  Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde açtığı davayla kendisine verilmesini talep ettiğini yazdılar.
Davanın, AİK VE Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’ne karşı olduğunu yazan gazete, Kıbrıslı Türkün, taşınmaz malın kendisine verilmesinin ötesinde yasa dışı müdahale ve belirli dönem için gerçekleştirilmiş kiralara yönelik tazminat da talep ettiğini belirtti. 
Habere göre Kıbrıslı Türk, mahkemelik olan taşınmaz malın, Vakıf malı, kendisinin de söz konusu taşınmaz malın vasi (mütevelli) sıfatına sahip olduğunu ifade etti. 
Mahkemenin, ilk aşamada reddedildiğini ve davanın Rum Yüksek Mahkemesi’ne taşındığını yazan gazete dava konusunun sadece, bahse konu Kıbrıslı Türkün, dava açmaya ve öne sürdüğü talepleri ortaya koyma hakkına sahip olup olmadığıyla ilgili olduğunu belirtti. 
Habere göre Rum Yüksek Mahkemesi, Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinin yetkilerini düzenleyen yasaya atıfta bulunarak, Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinin, Kıbrıs Türk mal sahibinin sahip olacağı tüm haklara ve sorumluluklara sahip olduğunu ortaya koydu.
Bu öngörü içerisinde şüphesiz, tasarruf  hakkının da bulunduğunu yazan gazete bahse konu taşınmaz mal ilişkin olarak tasarruf hakkının temyize gidende değil Vasilik’te olduğu, bu nedenden dolayı temyize giden kişiye (Kıbrıslı Türk’ün) taşınmaz malın tasarrufuna verilmesinin yasallaştırılmadığını belirtti. 
Öte yandan Alithia gazetesi, Rum Yüksek Mahkemesi’nin ikincil yargıyla, Asliye Mahkemesi’nin “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’ne ilişkin yasanın, Vakıf malı kullanıcısı olarak Lefkoşa’daki taşınmazı talep eden  Kıbrıslı Türk ‘Hakkı’nın (Söz konusu şahsın ismi ‘Hakkı’ olarak verildi) durumunda da geçerli olduğu” şeklindeki kararını onayladığını yazdı. 
Gazete Rum Yüksek Mahkeme’deki temyizin, Hakkı’nın 2010 yılında, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde açtığı davaya yönelik olduğunu belirtti. 
Gazete davalıların, kira karşılığında bu taşınmazı 1963 yılından beridir kullanan AİK, Rum Yönetimi’ni temsilen Başsavcılık ile Kıbrıs Türk Malları Vasiliği olarak ise Rum İçişleri Bakanlığı’nın olduğunu yazdı.
Politis gazetesi , daimi olarak Kuzey’de ikamet eden Kıbrıslı Türk kadının, temyiz başvurusunun Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmesi haberini “Evkaf Davayı Kaybetti” şeklinde verdi. 

Anahtar Kelimeler:
Vakıf Malı
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