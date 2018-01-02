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Vakıflar, 2017'de 4 Milyon TL'lik hayır işi yaptı

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Vakıfların, vakfedilmiş malların gelirleri ile karşılık beklemeden iyilik yaptığını belirtti.

02 Ocak 2018 Salı 00:41
Vakıflar, 2017'de 4 Milyon TL'lik hayır işi yaptı
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Vakıfların, vakfedilmiş malların gelirleri ile karşılık beklemeden iyilik yaptığını belirterek, “2017’de 4 milyon TL’lik hayır işi yaptık.  Mallarını vakfeden büyüklerimize teşekkür ederiz” dedi.

Vakıflar’dan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Şehit Ahmet Osman İlkokulu öğrencileri,  geçtiğimiz günlerde Okul Müdürü Cener Kızılörs’le birlikte, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’i ziyaret etti. Okul Müdürü Caner Kızılörs, Vakıflar İdaresi’nin, okulun birçok ihtiyacını giderdiğini, bu nedenle teşekkür ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

Öğrencilerle sohbet eden Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter,  “Vakıf ne demektir” diye sordu, çocuklar da “karşılık beklemeden iyilik yapmaktır” diye cevap verdi. Vakıflarla ilgili düşüncelerini paylaşan öğrencilere, vakfın kuruş amaçlarını, vakfetmenin ne demek olduğunu anlatan Benter, “Dedelerimiz ve nenelerimiz mallarını vakfetmişler, bizler de onların kira gelirleri ile karşılıksız iyilik yapıyoruz. 2017’de 4 milyon TL’lik hayır işi yaptık.  Mallarını vakfeden büyüklerimize teşekkür ederiz” dedi.

ÖĞRENCİLERİN HAYIR İŞLERİ PROJELERİNE DESTEK 

Vakıfların “İyilik Gönüllüleri” hakkında da öğrencilere bilgi veren ve gençlerden oluşan iyilik gönüllülerin yaptıkları faaliyetlerden örnekler anlatan İbrahim Benter, öğrencilerden, bölgelerinde yapılmasını istedikleri en önemli hayır işleri projesini düşünmelerini istedi. 

Öğrenciler, çocuk parkı, futbol sahası, kütüphane, kan toplama merkezi, hayvanlara barınak, çocuklara oyuncak dağıtmak gibi projeleri olduğunu söyledi. Öğrencilerin hayır projelerinden mutlu olduğunu belirten Benter, Vakıflar İdaresi olarak, bu projelerin hayata geçmesine yardımcı olacaklarını söyledi.

Gazimağusa Şehit Ahmet Osman İlkokulu Müdürü Cener Kızılörs, ziyarette, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter’e teşekkür plaketi takdim etti.

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Son Güncelleme: 02.01.2018 00:47
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