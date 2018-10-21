Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96455
ALTIN
222.078
DOLAR
5.6626
STERLİN
7.3539
EURO
6.5275
İşte dünyanın en ince telefonu
İşte dünyanın en ince telefonu
Akıllı telefonlar cinsel hayatı vuruyor!
Akıllı telefonlar cinsel hayatı vuruyor!
Tüp bebek ile ilgili doğru sanılan 10 yanlış
Tüp bebek ile ilgili doğru...
Twitter o hesapları kapattı!
Twitter o hesapları kapattı!
Ayva neye iyi gelir?
Ayva neye iyi gelir?
banner40

Vakıflar'dan ihtiyaçlı öğrencilere eğitim yardımı

21 Ekim 2018 Pazar 17:06
Vakıflar'dan ihtiyaçlı öğrencilere eğitim yardımı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, devlet okullarında okuyan, ihtiyaçlı ailelerin çocuklarına, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başından bu yana, yaklaşık 1 milyon TL değerinde çeşitli eğitim yardımında bulundu.

Vakıflardan yapılan açıklamada, toplumda iyiliği, yardımlaşmayı ve hayırseverliği yaymayı görev bilen Vakıflar İdaresinin, ihtiyaçlı öğrencilere desteğini, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da sürdürdüğü belirtildi.
Dönem başında okul idarelerinin belirlediği, ülke genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına, kitap, kırtasiye malzemesi, üniforma, spor ayakkabısı ve diğer malzemelerle ilgili yaklaşık 1 milyon TL değerinde eğitim yardımı yapıldığı kaydedilen açıklamada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, toplumun geleceğini şekillendirecek, yarınlara ışık tutacak olan gençlerin daha kaliteli bir eğitim alabilmelerine olanak tanımak ve daha verimli şartlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri adına, eğitim yardımlarının devam edeceği belirtildi

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Vakıflar İdaresi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ticaret Odasi Mersin Ziyaretinin Memnun Eden Sonuçlarla Tamamlandiğini Belirtti
Ticaret Odasi Mersin Ziyaretinin Memnun Eden Sonuçlarla Tamamlandiğini Belirtti
Denktaş: Ocak ayında maaşlara yüzde 22,5 zam yapılacak
Denktaş: Ocak ayında maaşlara yüzde 22,5 zam yapılacak
Koruçam bölgesinde hortum
Koruçam bölgesinde hortum

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim