Vakıflar İdaresi Arazisine Yapılacak Yeni Hastane İçin İmzalar Atıldı

Girne Hastanesi olacak bina için Vakıflar İdaresi’nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, bakanlığın bir takım altyapı eksiklikleri olduğunu kaydederek, Girne ve Güzelyurt’taki hastane eksikliği, AMATEM binası ile Lefkoşa’ya yeni bir hastane yapılması hedefleri olduğunu belirtti.

Bakan Pilli, bazı sorunlarla karşılaştıklarını da hatırlatarak, önce Batı Nil Virüsü, ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi yangını ve sonrasında ise Kovid-19 ile mücadele ettiklerini söyledi.

Kovid-19 ile yaşanan mücadelenin halk ve kurum- kuruluşların başarısıyla atlatıldığını dile getiren Pilli, Vakıfların bu sürede bakanlığa öneli katkılarıolduğunu belirtti.

Kovid-19’un KKTC’de sağlık bakanlığı ve çalışanlarının özverisi ve de hükümetin aldığı yerinde kararlarla bertaraf edildiğini anlatan Bakan Pilli, “KKTC tanınmasa da kazanılan bu başarıyı dünya takdir etti. KKTC’nin varlığını ıspatladık” dedi.

Pilli, GAÜ binasının alınmasında ise Maliye Bakanlığı’nın büyük desteği olduğunu anlatarak, arazisi Vakıflar İdaresi’ne ait olan binayı aldıklarını ve bunun maliyetinin Bakanlar Kurulu’nca karşılandığını anımsattı.

Yeni hastane binasının özelde Girne’ye büyük katkısı olacağını dile getiren Sağlık Bakanı Pilli, en kısa sürede binayı tamamlayacaklarını söyledi.

Ali Pilli, binanın iç donanımının ise Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanacağını kaydederek, bunun da 8 milyon TL’ye malolacağını anlattı.

80 odalı ve 160 yataklı bir hastane inşa edileceğini ifade eden Pilli, binanın, dünyadaki sağlık standartlarına uygun 4 yoğun bakımı, oda konforu ve servisleri olacağını da belirtti.

Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen de, sağlığın bir ülke için en önemli unsur olduğuna işaret ederek, Kovid-19’a karşı verilen mücadelede para, pul, şan ve şöhretin hiçbir şey ifade etmediğinin öğrenildiğini belirtti.

Gökmen, “Vakıflar İdaresi arazisinde bulunan GAÜ’nün başlattığı inşaatı Sağlık Bakanlığı sembolik bir rakamla devralıyor. Bu çalışmadan dolayı büyük huzur duyuyoruz” dedi.

Gökmen, bu yatırımın Girne ve ülke için büyük fayda sağlayacağını da ifade etti.

Vakıflar İdaresi Genel Başkanı Profesör Doktor İbrahim Benter de, Kıbrıs ve dünyada ciddi sağlık problemlerinin yaşanmakta olduğunu kaydederek, bunların aşılması için birlik olmak gerektiğini söyledi.

Önemli kuruluşların bir araya gelmesiyle büyük bir işi başarmış olmaktan büyük gurur duyduklarını anlatan Benter, öncelikle Başbakan Ersin Tatar’ın bu konuda büyük çaba sarf ettiğini, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da haftalardır yoğun çaba sağladıklarını belirtti.

26 Milyon TL'na mal olacak yeni hastane binasının yapılacak olmasından büyük gurur duyduklarını da dile getiren Benter, birlikte her işin yapılabileceğini anımsattı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, Lefkoşa Devlet Hastanesi yangını döneminde GAÜ ile bu bina için imza atma aşamasında olduklarını ifade ederek, uzun bir yola çıkıldığını ve sonunda devrin yapılacak olmasından memnun olduklarını söyledi.

Amcaoğlu, “15 bin metrekare içerisinde, 160 yatak, 34 yoğun bakım, 3’üncü basamak bir hastane için imza atıyoruz. Eldeki bütün kaynakları yılbaşı öncesi hastanenin hayata geçmesi için harcayacağız. Emeği geçen herkese teşekkürler” dedi.

Konuşmaların ardından devir imzaları atıldı.