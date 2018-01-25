Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
119719
ALTIN
163.928
DOLAR
3.7462
STERLİN
5.3374
EURO
4.6514
Koyun, domuz, inek derken dünyada İlk kez maymun klonlandı!
Dünyada İlk kez maymun klonlandı!
Yumurtayı buzlu suda bekletirseniz...
Yumurtayı buzlu suda bekletirseniz...
Çay demir emilimini etkiler mi?
Çay demir emilimini etkiler mi?
Burun tıkanıklığı obezite nedeni
Burun tıkanıklığı obezite nedeni
Kusma nelerin belirtisidir?
Kusma nelerin belirtisidir?

Vakıflar İdaresi Hamitköy İlkokulu'nda derslik yaptı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, Hamitköy İlkokulu'nda yeni bir derslik yaparak, önemli bir ihtiyacı giderdiği bildirildi.

25 Ocak 2018 Perşembe 12:32
Vakıflar İdaresi Hamitköy İlkokulu'nda derslik yaptı
banner10

Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, toplumda iyiliği ve yardımlaşmayı yayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, 447 yıldır eğitim ile ilgilenen vakıflar açarak, bu yöndeki vakıfların açılmasına destek olduğu, bu vakıflar aracılığıyla ülke genelinde okullar açılarak, eğitim-öğretime sürekli katkıda sağladığı belirtildi.

Tarih boyunca, Vakıflar’ın desteğiyle Vakıf arazileri üzerine, okullar yapıldığı hatırlatılan açıklamada,  Kıbrıs Türk tarihinde önemli yeri olan Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) Lefkoşa Kız Lisesi ve Namık Kemal Lisesi’nin (NKL) bu okullardan olduğuna işaret edildi.

Her yıl, ülke genelinde tüm okullardaki ihtiyaçlı öğrencilere, Vakıflar İdaresi tarafından, okul üniforması ve okul ihtiyaçlarıyla ilgili yardım yapıldığı da belirtilen açıklamada, ülke içinde ve yurt dışında birçok üniversite öğrencisinin de Vakıflar İdaresi’nin verdiği bursla okuduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Vakıflar İdaresi, toplumun geleceği çocukların ve gençlerin sağlıklı büyümeleri ve kaliteli eğitim almaları için eğitime desteğini sürdürecek.” ifadeleri kullanıldı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı yarın yapılacak yürüyüşle ilgili uyarı yaptı
Cumhurbaşkanı yarın yapılacak yürüyüşle ilgili uyarı yaptı
Sosyal medya üzerinden duyuruldu
Sosyal medya üzerinden duyuruldu
Özgürgün: “İnanıyorum ki ülke refahı için kısa sürede bir sonuç alabileceğiz”
Özgürgün: “İnanıyorum ki ülke refahı için kısa sürede bir sonuç alabileceğiz”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim