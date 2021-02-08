VAKIFLAR İDARESİ KİRA DÜZENLEMESİ YASA TASARISI GENEL KURULA SEVK EDİLDİ

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı”nı oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurul’a sevk etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, bugün görüşülen yasa tasarısının genel gerekçesi şöyle:

“Kiracılarımızın son dönemlerde yaşadıkları ekonomik sıkıntıları neden göstererek kira borçlarını geciktirmeleri kira gelirlerimizde ciddi düşüşlere neden olduğundan kiracılarımızın birikmiş kira ödemelerinin iyice zorlaşmasını dikkate alarak İdaremiz Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısının hazırlanmasına karar verilmiştir.”