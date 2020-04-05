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Vakıflar İdaresi Müdürü Benter sessizliğini koruyor!

Çangar Motors'un elinde kalan ambulansların yeterli donanıma sahip olmamasına ve ambulans olarak kullanılmaya uygun olmamasına rağmen Vakıflar İdaresi’nin bu alımı ihalesiz ve peşin paraya alması tepkilere neden oldu.

05 Nisan 2020 Pazar 19:13
2491 Okunma
Vakıflar İdaresi Müdürü Benter sessizliğini koruyor!

Çangar Motors Ltd. tarafından ülkeye getirilen ambulanslarda kaymayı ve sarsıntıyı önleyici havalı süspansiyon sistemi ile kalp atışları ve tansiyonu ölçen depilatör sistemi olmadığı için şartnameye uygun olmadan ülkeye getirilen bu ambulanslar Çangar Motors’un elinde kaldı. Vakıflar İdaresi’nin Çangar’ın elinde kalan ambulansların yeterli donanıma sahip olduğuna bakmaksızın peşin para ödeyerek satın alması yeni bir skandala yol açtı.

BENTER’DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu üyeleri ve Vakıflar İdaresi Müdürü bu durum karşısında sessizliğini koruyor. Söz konusu ambulansların yeterli donanıma sahip olmamasına ve ambulans olarak kullanılmaya uygun olmamasına rağmen Vakıflar İdaresi’nin bu alımı ihalesiz ve peşin paraya alması tepkilere neden oldu. Gözler Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter’e çevrildi.

ÇANGAR MOTORS MÜDÜRÜ DOĞRULADI

Çangar Motors Ltd’nin, Rekabet Kurulu hakkında açtığı dava devam ederken, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde meydana gelen yangın olayından hemen sonra, Vakıflar İdaresi, ihaleye çıkmadan Çangar Motors’un elinde kalan ambulanslardan 5’ini Sağlık Bakanlığı’na bağışlamak adı altında satın aldı.
Vakıflar İdaresi bu 5 ambulansı ihaleye çıkmadan satın alırken, bunların yeterli donanımlara sahip olup olmadıklarına da bakılmadı.
Çangar Motors Ltd. Müdürü Halil Depreli’de  “Vakıflar İdaresi’nin ihalesiz olarak kendilerinden 5 ambulans satın aldığını ve parasını da ödediğini” doğruladı.

Kıbrıs Haberci

Son Güncelleme: 05.04.2020 19:22
Anahtar Kelimeler:
İbrahim BenterCoronavirüsKoronavirüsAmbulansVakıflar İdaresiÇangar Motors Ltd
Yorumlar
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Doğru Söz 2020-04-05 20:04:01

Adi yaratıklar. Biz de adiyiz çünkü bu gibi yolsuz, soysuz yüz kızartıcı yararıkları linç etmediğimiz için. Kudret efendi buna ne buyuruyorsun? Serdar'da hükümet bozmuştun. Yoksa bu işlere alıştınız mı? Hatta tatlı mı gelmeye başladı?

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Gibri 2020-04-05 19:17:44

Sırtını AKP ye dayamış .

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Cumali 2020-04-05 19:20:23

Sen nasıl bir makyajdın akp ne alaka sen onu kibristaki yemek yeyip içenlerle bakanlıklarla de hakli bulayım seni cahillik

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Hadjji yanni 2020-04-05 22:24:14

Bu olayda pis işlerin oldugu kesin

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