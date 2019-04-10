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Vakıflar İyilik Gönüllüleri yardımları sürdürüyor

10 Nisan 2019 Çarşamba 14:25
Vakıflar İyilik Gönüllüleri yardımları sürdürüyor
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri, evleri selden zarar gören ailelerin yaralarının sarılmasına katkıda bulunmayı sürdürüyor.

İyilik Gönüllüleri, yoğun yağışlar sonucu oluşan selin zarar verdiği Taşkent ve Haspolat’taki mağdur vatandaşların ardından Ozanköy’deki sel mağduru ailelere de yardım eli uzattı.
Ozanköy’de yaşayan ve evleri yağmur sularında zarar gören ailelere İyilik Gönüllüleri tarafından koltuk, şilte ve yataktan oluşan ev eşyaları ulaştırdı. (BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Vakıflar İyilik Gönüllüleri
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