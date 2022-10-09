Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Sahadan galibiyetle ayrıldı

Büyük seyirci desteği ile Atatürk Kapalı Spor salonunda gerçekleştirilen müsabakada Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol takım kaptanı Murat Ekşi’nin etkili oyunu, sporcuların da üstün gayreti sayesinde takımımız maçtan galip ayrılmayı başardı.

Karşılaşma sonrasında konuşma yapan Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz, bugünkü galibiyet için mutlu olduklarını, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yardım elini her zaman üzerlerinde hissettiklerini ve bunun da başarılarında son derece önemli olduğunu ifade etti.