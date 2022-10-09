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Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Sahadan galibiyetle ayrıldı

Lefkoşa, 09 Ekim 2022: Türkiye ve Avrupa’da ülkemizi “İyilikte Yarışalım” sloganı ile temsil eden Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Türkiye‘de düzenlenen 2022-2023 sezonunun ikinci haftasında konuk ettiği rakibi 68 Aksaray Belediye Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını 88-55’lik bir skor ve 33 sayı farkla mağlup etti.

09 Ekim 2022 Pazar 10:24
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Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Sahadan galibiyetle ayrıldı



Büyük seyirci desteği ile Atatürk Kapalı Spor salonunda gerçekleştirilen müsabakada Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol takım kaptanı Murat Ekşi’nin etkili oyunu, sporcuların da üstün gayreti sayesinde takımımız maçtan galip ayrılmayı başardı.

Karşılaşma sonrasında konuşma yapan Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz, bugünkü galibiyet için mutlu olduklarını, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yardım elini her zaman üzerlerinde hissettiklerini ve bunun da başarılarında son derece önemli olduğunu ifade etti.

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