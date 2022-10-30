Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımından gururlandıran galibiyet

Ülkemizi temsil eden ve Vakıflar İdaresi'nin Büyük bir gururla sponsor olduğu ve en güzeli iyilikte yarışalım sloganıyla ülkemizi temsil eden Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 24-103 skor ve 79 sayı farkla Amasya Gümüşhacıköy Hayat Spor Kulübünü deplasman maçında mağlup etmeyi başardı.

Sporcularımız geçen hafta misafir ettikleri Muş BESK takımına karşı da galip gelmişti.