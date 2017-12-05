Vakıflar’dan 3 çocuklu aileye sıcak yuva

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, naylonla kaplı barakada yaşayan 3 çocuklu bir aileye prefabrik ev yaptırdı.



Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Gazimağusa’da Antalyalılar Mahallesi’nde, naylonla kaplı barakada yaşam mücadelesi veren bir aileye sıcak yuva sağladı.



Açık kalp ameliyatı olan, beyin kanaması geçiren ve yarı felçli durumda olup çalışamayan baba ile 4, 8 ve 14 yaşlarındaki üç çocuk annesi, Gazimağusa Kaymakamlığı’nın girişimi ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin desteğiyle ev sahibi oldu.



Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof Dr. İbrahim Benter, insanlığa hizmet yolunda faaliyetler yürüten Vakıflar’ın, 446 yıldır iyilik için çalıştığını, zor durumda ve yardıma muhtaç pek çok ailenin hayatına dokunduğunu belirtti.