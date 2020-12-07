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Vakıflar’dan Dome’a dava

Vakıflar İdaresi, ödenmeyen 2019 kira ücreti nedeniyle Dome Otel’i mahkemeye verdi ve otelin bazı Türkiye bankalarında bulunan hesaplarının bir kısmına yine mahkeme emri ile 18 Aralık tarihine kadar kullanmaktan men kararı aldırdı.

07 Aralık 2020 Pazartesi 10:23
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Vakıflar’dan Dome’a dava

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre otelin 2020 Mayıs ayına kadar 2019 kirası olarak Vakıflara ödemekle mükellef olduğu 150 bin doları Mart ayından başlayan pandemi sonrası ödemediği, otel yönetiminin de ücretle ilgili Vakıflar’dan talep ettiği taksitlendirmenin kabul edilmediği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre Vakıfların diğer kiracıları ile ilgili pandemiden doğan zararların minimuma indirilmesi için taksitlendirme yöntemine giderken, aynı uygulamanın otele yapılmaması dikkat çekerken, konuyla ilgili ilk duruşmanın 18 Aralık günü Girne Kaza Mahkemesinde görüleceği öğrenildi.

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