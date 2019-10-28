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Vakıflardan Maraş pankartına yapılan saldırı sonrası açıklama

28 Ekim 2019 Pazartesi 19:38
Vakıflardan Maraş pankartına yapılan saldırı sonrası açıklama

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Maraş pankartına yapılan saldırının, kendilerine davayı halka daha iyi anlatmaları gerektiğini gösterdiğini kaydetti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Girne Kapısı’nda bulunan “Maraş Vakıf Malıdır” yazan pankartın üzerinin boyanması ile ilgili açıklama yaptı.

Benter açıklamasında, “Girne Kapısı’nda bulunan “Maraş Vakıf Malıdır” yazan pankarttan vakıf yazısı silinerek üzerine “sahibinin” kelimesi yazılmış. İlginç olan şu ki; aslında bunu yazan kişi ile biz de aynı şeyleri söylemekteyiz: Maraş sahibine verilsin. Kapalı Maraş’taki araziler vakıf toprağıdır. Bu arazilerin sahibi Abdullah Paşa Vakfı, Lala Mustafa Paşa Vakfı ve Bilal Ağa Vakfı isimli üç adet vakıftır. Bizim de mücadelemiz bu vakıflara arazilerini geri kazandırmaktır” dedi.

“VAKIF MALLARI TOPLUMUN MALIDIR”

Bu olayın basitçe saldırı olarak değerlendirip geçilmemesi gerektiğini ifade eden Benter, “Bu olay bize gösteriyor ki biz haklı davamızı topluma yeterince anlatamadık.

Bunu yazan kişi keşke önce bizim kamuoyu ile paylaştığımız bilgi ve belgelere baksaydı... Hiç olmadı, gelip bize sorsaydı... Bu kişiye ve öğrenmek isteyen herkese durumun detaylarını seve seve açıklamaya hazırız. Vakıf malları toplumun malıdır ve herkesin bu mallara sahip çıkması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Benter açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu yazıyı boyayan kişiye sormak istediğim şu: Maraş 400 yıl vakıfların, yani toplumun malıyken nasıl ansızın şahısların malı olur? Bu mallar Evkaf'ın elinden nasıl alındı? Şahıslar, vakıf mallarına nasıl kondu? Örneğin Büyük Han’ı veya Selimiye Camisi’ni bir şahsa devretsek, buna itiraz etmez misiniz? Neden konu Kapalı Maraş olunca mücadelemize destek vermiyorsunuz? Kapalı Maraş’ın vakıf malı olup toplum faydasına kullanılmasına neden karşısınız?

Yaşanan bu olayın sonrasında vakıf malları konusunda daha çok bilgilendirme yapmamız gerektiğini anladık.  Gelecekte de çalışmalarımızı artıracağız. Ayrıca tekrar yinelemek isterim ki bilgi almak isteyen olursa her kesimden herkese kapımız açıktır. İnternet sitemiz evkaf.org’de detaylı bilgiler de mevcuttur.”

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Gibri 2019-10-28 19:43:12

Vakıf mallarını sattık ingilize bu parayla saray hotel yapıldı ve birkaç cami onarıldı . Geri kalan parayla mücahitler ödendi , bitti gitti . El mundos ,finish ,eneşi , tenktaş this.

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Kipri 2019-10-28 22:21:40 @Gibri

Hırsız oğlu hırsızlar yiye yiye doymadınız vakıf mallarını

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Misafir Avatar
Kipri 2019-10-28 22:21:22 @Gibri

Hırsız oğlu hırsızlar yiye yiye doymadınız vakıf mallarını

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Misafir Avatar
Kipri 2019-10-28 22:20:09 @Gibri

Kanıtı göster şeref(şeref kim ben sen SİZ) üfürmekle olmuyor

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Misafir Avatar
Kipri 2019-10-28 22:20:03 @Gibri

Kanıtı göster şeref(şeref kim ben sen SİZ) üfürmekle olmuyor

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