Vakkas Altınbaş’ın ‘yurtdışına çıkma’ talebine onay çıkmadı

ALTINBAŞ, İSTİNAFA BAŞVURDU… Hüseyin Cahit Lido’nun Girne’deki arsalarının sahte belgelerle devriyle ilgili 2019’un kasım ayında, Atlasjet uçaklarına eksik yakıt verilmesiyle ilgili de 2020’nin Ocak ayında ileride yargılanmak üzere teminata bağlanan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vakkas Altınbaş’ın, ‘yurt dışına çıkış yasağı’ emrini kaldırtmak için Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne yaptığı talep reddedildi. Altınbaş, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin verdiği kararın bozulması için Yüksek Mahkeme’ye başvuru yaptı.

Kıbrıs Gazetesinini haberine göre Hüseyin Cahit Lido’nun Girne’deki arsalarının sahte belgelerle devriyle ilgili 2019’un kasım ayında, Atlasjet uçaklarına eksik yakıt verilmesiyle ilgili de 2020’nin Ocak ayında ileride yargılanmak üzere teminata bağlanan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vakkas Altınbaş’ın, ‘yurt dışına çıkış yasağı’ emrini kaldırtmak için Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne yaptığı talep reddedildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne teminat değişikliği için başvuran Altınbaş’ın, Türkiye’deki iş toplantılarına katılmak için yurtdışına çıkış talebi elzem bir neden olarak kabul görmedi. Yargıç Temay Sağer, Vakkas Altınbaş’ın daha önce de teminat değişikliği yapıp, yurtdışına çıkış yaptığını ancak toplantılara katılmadığına işaret ederek, 7 aylık süreçte yurtdışındaki şirketlerin faaliyetlerini Vakkas Altınbaş olmadan da devam ettirdiğine vurgu yaptı.

Sağer, Vakkas Altınbaş’ın Türkiye’deki iş toplantılarına katılmak için yurtdışına çıkma gerekçesini, elzem bir neden olarak kabul görmediğini belirtti ve yapılan talebi reddetti.

Altınbaş, istinafa başvurdu

Vakkas Altınbaş, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin verdiği kararın bozulması için Yüksek Mahkeme’ye başvuru yaptı.

Başvurunun önümüzdeki günlerde görüşülmesi bekleniyor.

Daha önce de yurtdışına çıkış talepleri olmuştu

Vakkas Altınbaş ilk önce Girne Kaza Mahkemesi’ne başvurarak teminat değişikliği talebinde bulunmuş, ancak mahkemenin bu talebe sıcak bakmayarak duruşma yapma önerisinde bulunması üzerine talebini geri çekmişti.

Altınbaş, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne de aynı başvuruyu yapmış ve istediği teminat değişikliği kabul edilmişti.

Süreç nasıl gelişmişti…

Vakkas Altınbaş, 2019’un kasım ayında, Hüseyin Cahit Lido’nun Girne’deki arazilerinin devriyle ilgili sahte belge düzenleyerek ‘3 milyon 50 bin sterlinlik haksız kazanç elde ettiği’ suçlamasıyla, Mehmet Altınbaş, Ahmet Bayraktar, Refet Uzun ve Kemal Yorgancıoğlu ile birlikte tutuklanmış ve ileride yargılanmak üzere ağır teminat şartlarına bağlanarak serbest bırakılmıştı.

Girne Kaza Mahkemesi, 15 Kasım 2019 tarihinde, Mehmet Altınbaş, Refet Uzun ve Kemal Yorgancıoğlu’nun iki kefilin imza edeceği 200’er bin TL’lik kefalet senedi, Vakkas Altınbaş ile Ahmet Bayraktar’ın ise iki kefilin 400’er bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına ve haftada 1 kez polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir vermişti.

Vakkas Altınbaş, 13 Ocak 2020 tarihinde de, 2011-2014 tarihleri arasında, pompa kısarak Atlasjet uçaklarına 563 bin 712 litre eksik yakıt vererek 448 bin 631 ABD Doları’nı sahtekârlıkla elde ettikleri suçlamasıyla, 7 çalışanıyla birlikte Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak teminata bağlanmıştı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi, tüm zanlıların davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada birer gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, zanlılar Hilmi Bozdoğan, Bayram Öğmen, Mustafa Lord, Recep Talay, Hüseyin Çakır, Tahir Aksulu’nun 15’er bin TL nakdi teminat yatırmalarına, zanlı Mehmet Fatih Toprak’ın rolü dikkate alınarak 100 bin TL nakdi teminat, zanlı Vakkas Altınbaş’ın 200 bin TL nakdi teminat yatırması, Toprak için KKTC vatandaşı bir kefilin 450 bin TL, zanlı Vakkas Altınbaş için KKTC vatandaşı bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalamasına, ayrıca Altınbaş’ın 250 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar vermişti. Bu meselede zanlı olan Mehmet Çağatay daha sonra ülkeye girişinde tutuklanarak teminata bağlanmış, ancak Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ise ülkeye dönmediği için teminata bağlanamamıştı.

KAYNAK : KIBRIS GAZETESİ





