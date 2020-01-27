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Valensiya Ürünü Alımı Yapılacağı Duyuruldu

27 Ocak 2020 Pazartesi 15:46
Valensiya Ürünü Alımı Yapılacağı Duyuruldu

Cypfruvex İşletmecilik Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ, valensiya ürünü alımı yapılacağını duyurdu.
Şanlıdağ tarafından yapılan yazılı açıklamada, “2019-2020 narenciye sezonunda birinci sınıf paketleme kalitesinde valensiya ürünü 1.000TL/ton avans fiyatına alınmasına karar verilmişti. Şirketimiz yeniden yaptığı çalışmalarla vardığı değerlendirme sonucu 1. sınıf paketleme kalitesine göre değerlendirmek üzere 1200 TL avans fiyatına kadar valensiya ürünü alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi. 
Şanlıdağ, valensiya ürününü Cypfruvex Ltd.’e vermek isteyen üreticilerin şirkete başvurmaları ve ürün alım sözleşmesi imzalamaları gerektiğini belirtti. 

Anahtar Kelimeler:
Valensiya
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