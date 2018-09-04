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Valizi toplayan göçü düşünüyor!..

KKTC’de yaşanan ekonomik krizin giderek büyümesi ve dövizin önlenemez yükselişi sonrasında halkın alım gücünün düşmesi gençlerin yanısıra birçok aile reisinin de göçü düşünmeye başladığı öne sürülüyor. Kaynak: Valizi toplayan göçü düşünüyor!..

04 Eylül 2018 Salı 11:59
Valizi toplayan göçü düşünüyor!..

KKTC’de yaşanan ekonomik krizin giderek büyümesi ve dövizin önlenemez yükselişi sonrasında halkın alım gücünün düşmesi gençlerin yanısıra birçok aile reisinin de göçü düşünmeye başladığı öne sürülüyor.

Döviz kurlarının yarattığı ekonomik sıkıntının yanısıra yaşanan maddi çöküntü özellikle gençlerin göç etme düşüncesini hayata geçirdiği öne sürülüyor. Ekonomik çöküntünün yanısıra mecburi askerlik de gençleri göçe zorlarken, öncelikle gençlerin önce Londra’yı, sonrasında da Avurtralya’yı düşündükleri belirtiliyor.

Vassit Hassan, bu konuda birçok kişiye tercüman olurken gönderdiği mesajda, yaşanan bu ekonomik krizde halimiz ne olacak. Markete gittim. 2 Çanta ya doldu yada dolmadı. 155 TL ödedim dedi.

Vassit Hassan açıklamasına devamla, Londra’ya kaçmayı düşünürüm. Bir seneliğine orada kalacağım. Önce kendim gideceğim. Hanım ve çocuklar burada kalacak. Allah’tan ev kiramız yok. Buna rağmen geçinemiyoruz. Göç etmekten başka çaremiz kalmadı dedi.

Kaynak: DETAYKIBRIS

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Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberKıbrıs
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kktc gerçekleri 2018-09-04 13:29:21

Yol Doğru, senin kafanı si...

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Kktc 2018-09-04 12:15:27

Sadece gidin betofislere Casinolara insanlar deli gibi kumar oynuyor bence ekonomik kriz yok betler casinolar full insanlar oturacak yer bulamıyor.

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kıbrıs 2018-09-04 12:21:07 @Kktc

Susun, ekonomiyi kumarbaz "turist"lerle ölçen çomar konuşacak, konuş çomar.

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OKTAN 2018-09-04 12:47:25

HA SİKTİR VASSİT

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Yol doğru 2018-09-04 12:57:56

Sn. Reyis, nüfus yapılanmamız için ideal fırsat. Kıbrıs bizim olacak. Ya olacak, ya olacak. Kan döktuk. Kıbrıstaki Türkler de sağ olsunlar. Görevlerini yaptılar. Onlar ekonomi derdinde. Artık gidebilirler. O şansları var. Kullanmalılar. Yaşasın yeni ufuklar!

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Au 2018-09-04 13:13:05 @Yol doğru

Beyniniz yok ama hersey icin bir fikriniz var

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AU 2018-09-04 13:12:00 @Yol doğru

Reisin kendi kicini toplasin once ulkenin agzina etti geldi geleli, sizin gibi kara cahiller sayesinde!!

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AU 2018-09-04 13:11:59 @Yol doğru

Reisin kendi kicini toplasin once ulkenin agzina etti geldi geleli, sizin gibi kara cahiller sayesinde!!

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Au 2018-09-04 13:11:02 @Yol doğru

Biktirdiniz artik okudukca ben bile tiksiniyorum sizden, insanlarin vatanina comar dusuncelerinle sahip cikmaya calisma karnini o insanlarin topragindan doyururken yedigin kaba pisleme.

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Au 2018-09-04 13:09:55 @Yol doğru

Terbiyen terazin olsun biraz. Bu topragin sahibi kibris turkleri, turkiye degil. Turkiyeden gelmis bir ogrenci olarak bu terbiyesizligi yaptiginiz takdirde buradaki yerli halkin sizden nefret etmesi gayet dogal! Kendinize gelin saygili olun!!

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Vatandaş 2018-09-04 14:46:05

Giden göç baya oldu kesin ne yapsın insanlar ada neydi ne hale geldi getirdiler Allah bizim herkesin yardımcısı olsun yokluk kimseye nasip etmesin düşmanımda olsa varlıktan kimseye zarar gelmez ne gelirse yokluktan gelir

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vatandaş 2018-09-04 15:44:44

ma nere göçeçen bee cebinde mangırın varsa giden yoksa burda sikilmeye devam acı gerçekler

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