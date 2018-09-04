Valizi toplayan göçü düşünüyor!..

KKTC’de yaşanan ekonomik krizin giderek büyümesi ve dövizin önlenemez yükselişi sonrasında halkın alım gücünün düşmesi gençlerin yanısıra birçok aile reisinin de göçü düşünmeye başladığı öne sürülüyor.

Döviz kurlarının yarattığı ekonomik sıkıntının yanısıra yaşanan maddi çöküntü özellikle gençlerin göç etme düşüncesini hayata geçirdiği öne sürülüyor. Ekonomik çöküntünün yanısıra mecburi askerlik de gençleri göçe zorlarken, öncelikle gençlerin önce Londra’yı, sonrasında da Avurtralya’yı düşündükleri belirtiliyor.

Vassit Hassan, bu konuda birçok kişiye tercüman olurken gönderdiği mesajda, yaşanan bu ekonomik krizde halimiz ne olacak. Markete gittim. 2 Çanta ya doldu yada dolmadı. 155 TL ödedim dedi.

Vassit Hassan açıklamasına devamla, Londra’ya kaçmayı düşünürüm. Bir seneliğine orada kalacağım. Önce kendim gideceğim. Hanım ve çocuklar burada kalacak. Allah’tan ev kiramız yok. Buna rağmen geçinemiyoruz. Göç etmekten başka çaremiz kalmadı dedi.

Kaynak: DETAYKIBRIS