Valizinde 22 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Ülkeye Ercan Havalimanı’ndan 22 kilo uyuşturucu madde ile gelen İgor Yusin suçüstü tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlı İgor Yusin'in 5 Ekim 2019 tarihinde, saat 02.15 sıralarında Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapmak istediği sırada gümrük memuru tarafından piyasa değeri 4 milyon TL değerinde 20 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde İle 2 kilo ağırlığında türü henüz tespit edilemeyen beyaz renk maddeler bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi. Polis memuru Kağan Kurtbir mesele ile ilgili soruşturmanın yeni başladığını ve zanlının henüz ifade vermediğini belirtti. Polis mesele ile ilgili emare alınan konu uyuşturucu maddelerin devlet kimya laboratuvarına göndermek için zamana ihtiyaç olduğunu ve mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan ve aranan sahsın olduğunu belirterek tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı "bavul içerisinde ne olduğunu bilmiyordum" dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)