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Vardan: “Bu yardımlar Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’a bir vefa borcu”

İki kulüp bu kapsamda Lefkoşa’da bulunan Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Okulunu ziyaret etti.

19 Ocak 2018 Cuma 17:23
Vardan: “Bu yardımlar Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’a bir vefa borcu”
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Başkent Lions Kulübü ile Mağusa Kale Lions Kulübü, 7 - 14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla ortak etkinlik düzenledi.

İki kulüp bu kapsamda Lefkoşa’da bulunan Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Okulunu ziyaret etti. 

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Derneği’nden verilen bilgiye göre, ziyarette okul hakkında okul yöneticilerinden bilgi alındı ve okula 10 adet beyaz baston ve görme engelli bireylerin kullanabileceği 10 adet braille tablet bağışında bulunuldu.

VARDAN

Etkinlik sırasında bir konuşma yapan Başkent Lions Kulübü Dönem Başkanı Özlem Odabaşı Vardan, böyle anlamlı bir dönemde bu etkinliği gerçekleştirebilmenin büyük mutluluğunu duyduklarını ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın adını taşıyan okula bir nebze olsun katkıda bulunmanın değerli kurucu Denktaş’a bir vefa borcu olduğunun altını çizdi.

Başkent Lions Kulübü olarak her konuda her kesime yardımlarda bulunmak üzere kulüp üyeleriyle büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Vardan, bu tip çalışmaların kendilerini daha çok çalışmaya motive ettiğini kaydetti. 

ESATOĞLU

Magosa Kale Lions Kulübü Dönem Başkanı Fisun Esatoğlu da yaptığı konuşmada, Lefkoşa’da yer alan okula Gazimağusa bölgesinden katkı koyabilmenin mutluluğunu duyduklarını belirterek Kulüpler olarak ortak etkinlik yapmanın işbirliği ve dayanışmanın güzelliğini göstermesi açısından önemli olduğuna vurgu yaptı. 

Esatoğlu çalışmalarına gerek maddi gerekse manevi katkı koyanlara teşekkür etti.

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