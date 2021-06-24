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Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis’e Sevk Edildi

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sevk etti. 

24 Haziran 2021 Perşembe 14:18
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Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis’e Sevk Edildi

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün UBP Milletvekili Yasemi Öztürk Başkanlığında toplandı. Toplantıya, CTP Milletvekili, Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ve UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da katıldı.
Komite, gündemindeki Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni onayladı ve Genel Kurul gündemine sevk etti.
Açıklamaya göre, Vasiyetnameler ve Veraset Yasası'ndaki meşru ve gayrı meşru çocuk ayırımı kaldırıldı ancak bu değişikliğin geriye dönük uygulanmasının yaratacağı kaos ve/veya sakıncalar da gözetilerek, tasfiyesi tamamlanmış olan terekelere uygulanmayacağı geçici bir madde ile belirtildi.
Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin Genel Gerekçesi ise şöyle:
“Vasiyetnameler ve Veraset Yasası, Birleşik Krallık döneminin yasalarından olup günün şartlarına ve çağdaş hukuk normlarına göre değiştirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Özellik1e çocuk hakları bakımından, 6/1996 sayılı Yasa ile kabul edilen Çocuk Haklan Sözleşmesi ve Meclisimizin gündeminde bulunan Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi, çocukların meşru ve gayrı meşru olarak ayrımcılığa uğramaması gerektiğini ortaya koymaktadır. Her çocuk, evlilik içi veya dışı doğup doğmadığına bakılmaksızın hakları bakımından eşit olmalıdır. Bu gerekçeyle Vasiyetnameler ve Veraset Yasası'ndaki meşru ve gayrı meşru çocuk ayırımi kaldırılmış ancak bu değişikliğin geriye dönük uygulanmasının yaratacağı kaos ve/veya sakıncalar da gözetilerek, tasfiyesi tamamlanmış olan terekelere uygulanmayacağı geçici bir madde ile belirtilmiştir.”

Son Güncelleme: 24.06.2021 16:33
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