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Vatadaşı çileden çıkaran istek listesi

Pazartesi günü sorunlarla başlayan yeni eğitim öğretim yılının yankıları sürerken okulların velilere verdiği istek listeleri ise vatandaşı çileden çıkardı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 11:12
Vatadaşı çileden çıkaran istek listesi

Listede, tuvalet kağıdından sıvı sabuna kadar olan istekler ve 50 tl’lik kitap parası eğitimin ücretsiz olduğu ülkemizde tepkilere neden oldu.

Bir veli, çocuğunun okulu tarafından kendisine yollanan istek listesinin fotoğrafını çekerek şöyle sitem etti:

‘Be devlet Mevlet yok be Şirketsiniz be siz kendi cebinizi doldurmak için kurduğunuz bir şirkettir be bu devlet. Hade gücünüz yok sağlık hizmeti veremez insanları en çok moral istediği dönemlerde tedavi için gurbete sürersiniz. Hade asvalt pahalı yemekten fırsat bulamaz yolları tarla gibi bırakır yenilemezsiniz. Hade sıçtığımın ada ülkesiyiz, ne bok elektirik var ne su. efendinizden dilenir bize ödetirsiniz. Hade götünüz rahat etsin diye mersedesleri yeniler yangın helikopteri almazsınız. Yokta be gavolem sıvı sabun istersiniz okula giden çocuklardan, yokta be tuvalet kağıdı istersiniz Yokta be peçete istersiniz. Be o dağıtacağınız madalyalar, törenler için harcayacağınız para ile kaç ton sabun kaç rulo kağıt alınır be uyuzlar. Hesap soracağız be sizden, hesap. Rahat uyuku yok be size. Yatacak yeriniz yok be bizim vatan dediğimiz sizin sömürdüğünüz bu adada.’

Havadis Gazetesi

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alı kubı 2017-09-20 18:21:13

bu kktc de yasamak cok zor oldu hastahane para okul para her seye zam kalk da gecın bu memlekette kı kktc yı saymazlar devlet olarak hade yasa kazılklanmaya

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