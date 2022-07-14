Vatandaş, belediyelerin birleştirilmesine olumlu bakıyor!

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UBP Grup Başkan Vekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Berova, “Komitelerde amaca yönelik değil, partilerin kendi pozisyonlarını korumaya yönelik konuşmalar ortaya çıkıyor. Bunu aşacak, buna yaklaşacak bir tavır içerisinde göremiyorum. Parti görüşlerine saygı duyuyoruz ama günün sonunda yapılan toplantılarda iyi veriler de topladılar. Yapılan bir ankete göre, belediyeleri n birleştirilmesi konusunda özellikle kırsal kesimde yaşayan insanlarımız olumlu bakıyor. Gördüğümüz kadarıyla bütün dünyada belediyelerin birleştirilmesine yönelik bir eğilim var. Kıbrıs Rum Kesimi de yaptığı yasal düzenlemeler ile belediyelerin daha iyi hizmet verebilmesi için bir takım çalışmalar yaptı ve bu reformu gerçekleştirdi” dedi.