Vatandaş çileden çıktı

Metehan Sınır Kapısı’nda sabah saatlerinden beri devam eden sıkışıklık vatandaşı çileden çıkardı. Zaman zaman uzunluğu 3-4 kilometreyi bulan kuyruk nedeniyle kuzeye geçmek isteyen bir çok vatandaş, aracını uygun yerlere park ederek yaya olarak kuzeye geçti.

Artan şikayetler üzerine KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, korumaları ile birlikte önce Metahan Sınır Kapısı’na gitti. Vatandaşların şikayetlerini dinleyen Mustafa Akıncı, daha sonra Güney sınırına doğru yürüyerek, oradaki sıkışıklığın nedenini yerinde gördü. Rum vatandaşların şikayetlerini de dinleyen Akıncı, bir çok kişinin isyanına tanık oldu.

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