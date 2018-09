Vatandaş evine et götüremez oldu

Havadis Gazetesi'nin haberine göre,Fiyatlar tavan yaptı: Güney Kıbrıs’ta, market ve kasaplarda et satış fiyatında ciddi bir farklılık yok. KKTC’de ise kasap ve market fiyatlarında uçurum var. Kasapta 58 TL’ye satılan dana eti, marketlerde 79 TL’ye kadar çıkıyor. Kasaplarda 60 TL olan kuzu eti ise markette 89 TL’den satılıyor

En ucuz Güney Kıbrıs: Güney’de, dana ve kuzu etinin satış fiyatı KKTC ve Türkiye’deki fiyatlara oranla daha ucuz. Türkiye’de dana etinin kilosu Et ve Balık Kurumu’nda 34 TL, marketlerde 49.5 TL. Kuzu ise, Et ve Balık Kurumu’nda 53 TL, marketlerde 65.90 TL. Güney Kıbrıs’ta dana eti 46.5 TL, kuzu eti 54.25 TL

Kasaplar İsyanda: Marketlerdeki et fiyatından kasaplar da şikayetçi. Marketlerdeki fiyatlar nedeniyle “KKTC’de et çok pahalı” algısı yaratıldığını ifade eden kasaplar, bu durumun kendi satışlarını da olumsuz etkilediğini savundu. Kasaplar, et satışında tek fiyat uygulamasının getirilmesini istedi

İŞTE TABLO:

KKTC’de fiyatlar (1 KG)

Dana eti: Kasap: 58 TL Market: 79 TL

Kuzu eti: Kasap: 60 TL Market: 89 TL

Güney Kıbrıs’ta fiyatlar (1 KG)

Dana eti: Kasap: 6 Euro: 46.5 TL Market: 6 Euro: 46.5 TL

Kuzu eti: Kasap: 7 Euro: 54.25 TL Market: 7 Euro: 54.25 TL

Türkiye’de fiyatlar (1 KG)

Dana eti: Et ve Balık Kurumu: 34 TL Market: 49.95 TL

Kuzu eti: Et ve Balık Kurumu: 53 TL Market: 65.90 TL

Havadis, KKTC’de, Güney Kıbrıs’ta ve Türkiye’de büyükbaş ve küçükbaş hayvan etlerinin tüketiciye satış fiyatlarını araştırdı.

Yapılan fiyat araştırmasında, Kuzey Kıbrıs’ta kasapların dana ve kuzu etinde satış fiyatlarının Güney Kıbrıs’taki dana ve kuzu eti satış fiyatlarına yakın olduğu ortaya çıkarken KKTC’de süpermarketlerde dana ve kuzu etinin satış fiyatının Güney Kıbrıs’taki satış fiyatlarının çok daha üzerinde olduğu gözlemlendi.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki kuzu ve dana eti satış fiyatları kıyaslandığında ise KKTC’de hem kasaplarda hem de marketlerde kuzu ve dana etinin satış fiyatlarının Türkiye’den de pahalı olduğu ortaya çıkıyor.

Danada 20, kuzuda 30 TL fark

Kuzey Kıbrıs’ta süpermarketlerin ve kasapların et satış fiyatları farklı. Süpermarketlerde dana etinin satış fiyatı kasaplardaki dana etinin satış fiyatlarına oranla 20 TL, kuzu etinin satış fiyatı ise 30 TL daha pahalı.

Buna göre, . KKTC’de kasaplarda dana etinin kilosu 58 TL’den satılırken süpermarketlerde 79 TL, kuzu eti kasaplarda 60 TL’den, süpermarketlerde ise 89 TL’den satılıyor.

Türkiye’de de çift fiyat uygulaması var

KKTC’de olduğu gibi Türkiye’de de et satış fiyatlarında iki farklı uygulama söz konusu. Türkiye’de Et ve Balık Kurumu’nda dana etinin kilosu 28 TL, kuzu etinin kilosu ise 36 TL’den satılıyor.

Türkiye’de dana etinin kilosu Et ve Balık Kurumu’nda 34 TL marketlerde 49.5 TL. Kuzu ise Et ve Balık Kurumu’nda 53 TL, marketlerde 65.90 TL.

Kasaplar isyanda

KKTC’de et satış fiyatlarının kasaplara oranla süpermarketlerde daha pahalı olması kasapların tepkisine neden oluyor.

Havadis’e konuşan kasaplar, süpermarketlerde dana ve kuzu etinin satış fiyatının kasapların et satış fiyatına oranla iki kat pahalı olduğunu belirterek bu durumun et alışverişini daimi olarak marketlerden yapanlarda “KKTC’de et fiyatları aşırı pahalı” algısı yarattığını ve işlerinin düşmesine neden olduğunu dile getirdi.

Kasaplar tek fiyat uygulaması istiyor

Güney Kıbrıs’ta et satışındaki tek fiyat uygulamasına dikkat çeken Kuzey Kıbrıs’taki kasaplar, hükümet yetkililerine çağrıda bulunarak Güney Kıbrıs’ta olduğu gibi KKTC’de de et satışında tek fiyat uygulamasının getirilmesini istedi.