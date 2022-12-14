VATANDAŞ GEÇİM DERDİNDE...'PAHALILIĞI DURDURUN"

ÖZEL HABER - Esengül Aykaç

Asgari ücret konusu bu sıralar gündemin ilk sırasına otururken, Komisyon'un toplanması içinse henüz resmi bir girişim yapılmadı.

Gündem Kıbrıs muhabiri asgari ücretle ilgili vatandaşa mikrofon uzattı. Vatandaşlar, asgari ücretin artmasından ziyade pahalılığın düşürülmesini talep etti.

Hakan isimli vatandaş:

Vatandaş 8 bin 600 TL ile geçinemiyor. Bugün asgari ücretlilerin aldığı maaş ekmek almayı karşılamıyor. Yeni asgari ücretin ne olacağına ilişkin ne söylesem boş olacak. Bu hesaplamayı ekonomistler yapmalı. Benim asgari ücretten bir beklentim yok… Çalışırsam ekmek yiyecek param olur, çalışmazsam ekmek yiyecek param olmaz. Yeni asgari ücreti belirlerken insanca yaşanacak şekilde bir ücreti belirlemeleri gerekiyor.

Hasan Menek:

Hükümet bu zamana kadar ne yaptı ki bundan sonrada onu yapsın? Yalanla, dolanla bu işi götürüyorlar. Asgari ücretin en az 12 bin TL olması lazım. İnsanlar ancak bu şekilde geçinebilir. İnsanlar artık yağdan tutun bibere kadar alamaz duruma geldi. Başbakan Ünal Üstel iyi bir artış yapılacağını söyledi. İnşallah dediği gibi iyi bir artış yapılır.

Kamil Diren:

Başbakan Ünal Üstel asgari ücret ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamasına göre yüzde 30 oranında artış yapılacağını söyledi. İnşallah Başbakan Ünal Üstel’in söylediği şekilde asgari ücrete artış yapılır. Bugüne kadar asgari ücret ile ilgili söylenen hiçbir şey olmadı. Bu sefer seçim olduğu için olabileceğini düşünüyorum. Vatandaşın alım gücü oldukça düştü. Yeni asgari ücret alım gücünün düşmeyeceği şekilde hesaplanması gerekiyor. Günümüz koşullarına göre asgari ücretli 13-14 bin TL ile geçinebilir.

Adem Esengel:

Bugün asgari ücretin en az 12 bin TL olması gerekiyor. İşverenler çalışanlarına bu ücreti verebilecek mi? Bir de bu kısım var. Umarım halkı refah içerisine sokabilecek bir asgari ücreti belirlerler.

Ergün Müderrisoğlu:

Her yıl asgari ücret artışına az bir atış yapılırdı. Temmuz ayında asgari ücret oranını fazla verirlerdi. Başbakan Ünal Üstel Hayat Pahalılığını çalışanlara yüzde 30 olarak yansıtılacağı söylendi. Çok iyi bir artış yaptı.

Gündem Kıbrıs mikrofonlarına konuşan diğer vatandaşlar konuşmalarını şu şekilde sürdürdü:

Asgari ücretin en az 15 bin TL olması gerekiyor.

Hayat Pahalılığının en az yüzde 50 oranında yansıtılmasını istiyoruz. Asgari ücret konusunda söylenen tüm sözler hep söz olarak kalıyor.

Asgari ücreti belirlemeden önce ilk olarak hayat pahalılığının durdurulması gerekiyor. Daha sonrasında artış verilmese de olur. Hayat Pahalılığını çalışanlara yüzde 30 olarak yansıtılacağı söylendi. Bu artış güzel fakat piyasa ne olacak? Önemli olan piyasayı ucuzlatmaktır. Vatandaş markete gitmeye korkar oldu.

Bizim için asgari ücrete artış önemli değil. Biz zamların geri çekilmesini istiyoruz.