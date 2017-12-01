Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103290
ALTIN
161.753
DOLAR
3.9399
STERLİN
5.3136
EURO
4.6883
Bedeninizi bu cihaz belirleyecek!
Bedeninizi bu cihaz belirleyecek!
Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?
Tırnak yemeği bırakabilirsiniz!
Bu kez doktorları uyardı: Hamilelere şeker yüklemesi yapmayın
Canan Karatay'dan bu kez doktorlara...
Facebook yüzünüzün resmini isteyebilir
Facebook yüzünüzün resmini isteyebilir
'Kadınlar mükemmel şoför ama ortam çok riskli"
'Kadınlar mükemmel şoför ama..."

Vatandaş Güney’e akın etti

TL’nin değer kaybı da vatandaşı durdurmadı. Mevlit Kandili tatilini fırsat bilen vatandaşlar güneşli günü Güney’de değerlendirdi.

01 Aralık 2017 Cuma 10:23
Vatandaş Güney’e akın etti
banner10

Mevlit Kandili tatilini Güney Kıbrıs’ta değerlendirmek isteyen çok sayıda  vatandaş, dün sabahın erken saatlerinden itibaren Metehan Sınır Kapısına akın etti. Sabahın ilk saatlerinden akşama kadar geçiş yapan vatandaşlar sınır kapısında uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Yaşanan yoğunluk muhaceret işlemlerinin de yavaş ilerlemesine neden oldu. Onlarca kişi dakikalarca kuyruk bekledi. KKTC’den Güney’e geçiş şeridinde yoğunluk yaşanılırken, Güney’den KKTC’ye geçiş şeridinin boş kalması dikkatlerden kaçmadı

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazaya dair hatırladığı tek şey “müzik sesi”
Kazaya dair hatırladığı tek şey “müzik sesi”
6 yerli, 1 ithal üründe limit üstü kalıntı
6 yerli, 1 ithal üründe limit üstü kalıntı
Zam furyası devam ediyor!
Zam furyası devam ediyor!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim