Vatandaş Güney’e akın etti

Mevlit Kandili tatilini Güney Kıbrıs’ta değerlendirmek isteyen çok sayıda vatandaş, dün sabahın erken saatlerinden itibaren Metehan Sınır Kapısına akın etti. Sabahın ilk saatlerinden akşama kadar geçiş yapan vatandaşlar sınır kapısında uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Yaşanan yoğunluk muhaceret işlemlerinin de yavaş ilerlemesine neden oldu. Onlarca kişi dakikalarca kuyruk bekledi. KKTC’den Güney’e geçiş şeridinde yoğunluk yaşanılırken, Güney’den KKTC’ye geçiş şeridinin boş kalması dikkatlerden kaçmadı