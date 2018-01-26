Vatandaş: "Hükümet bir an önce kurulup iş başı yapsın"

Hükümet kurma çalışmaları sürerken Yeni Bakış gazetesinden Eniz Orakcıoğlu; vatandaşın nabzını tuttu. “3’lü veya 4’lü fark etmez, icraat yapan, ülke sorunlarını çözen, halk için ve halkın refahı için o koltuklara oturacak bir hükümet olsun” diyen vatandaş, bir an önce hükümetin kurularak iş başı yapmasını talep etti.

Vatandaş ne dedi?

Mehmet İsmailoğlu: “İcraat yapacak hükümet olsun”

“Ülke icraat beklemektedir, sağlık, eğitim, trafik ve bunun gibi sorunların bir an önce çözülmesi gerekmektedir. Bu nedenle bırakalım diğer meseleleri ve hükümeti kuralım. Benim için Avrupa Birliği, Türkiye, Kıbrıs meselesi değil, iç meselelerdeki sorunları çözecek bir hükümet önemli, o sebeple 3’lü, 4’lü koalisyon fark etmez.”

Naile Taşbek: “Halk için çalışacak bir hükümet”

“Memlekette hükümetin olmamasının eksikleri hissedilmeye başlandı. Biran önce icraat yapacak, halk için çalışacak, sorun çözmeye odaklı bir hükümet kurulmalı, ülke ve halk için çalışan hükümet kabulümüzdür, bu nedenle bunları yapacak hangi parti olursa kursun.”

Orhan Türkmen: “Koalisyonlar uzun süreli olmaz”

“İstikrarlı ve uzun süreli, icraat yapacak hükümet istiyoruz. Koalisyondan umutlu değiliz, çünkü bu ülkeyi hep koalisyonlar yönetti ve hiçbiri görev süresini tamamlayamadı. Bu nedenle 3’lü veya 4’lü koalisyonun uzun vadede olabileceğini düşünmüyorum. Bana göre erken bir seçim olmalı ve başa icraat yapacak, sorunları çözebilecek tek bir parti gelmeli.”

Evrim Türkmen: “Uzun vadeli olmaz”

“Bu ülke 40 yılda birçok koalisyon gördü, her zaman koalisyonlarla yönetildik, 2’li koalisyonlar başarılı olamadı 3’lü ve 4’lü koalisyon modellerinin de çok uzun süreli olacağını düşünmüyorum. Kısa zamanda yine bir erken seçim bizi bekliyor diye düşünmekteyim, ama illaki bir hükümet kurulacaksa halk için en iyi çalışacak olan ve vatandaş için icraat yapacak partilerden olsun.”

Zeliş Özçiftçi: “4’lü koalisyon daha iyi olur”

“Ben CTP-HP-TDP ve DP’li 4’lü koalisyonun UBP-DP ve YDP koalisyonuna göre daha başarılı olacağını düşünüyorum. Vatandaş olarak isteğim ise uzun süreli, sorunlara çözüm bulmaya yönelik, halk için çalışan bir hükümet olması.”

Ayşe Gündüz; “Çoklu koalisyonlar başarılı olmaz”

“Gündemde olan ve konuşulan 3 veya 4 partili koalisyon hükümeti bana göre başarılı olacak bir hükümet modeli değildir. Çünkü geçmişte 2 partili koalisyonlar bile uzun ömürlü olmamıştır. Vatandaş icraat bekliyor, ama bana göre hiçbir parti şu an vatandaşları düşünmüyor, hepsi hükümeti kim kuracak kaygısında.”

Cemaliye Reis; “Koalisyonlardan ülkeye hayır yok”

“Ne UBP-DP-YDP, ne de CTP-HP-TDP ve DP iki model de bu ülkeye hayırlı olmaz. Biz ne koalisyonlar gördük, ama hiçbiri kalıcı olamadı. Bana göre koalisyon modelleri uzun vadeli olmayacaktır, artık vatandaşların tek başına iktidarı denemesi gerekir. Bunu da ülke için çalışacak, halkın refahını düşünecek partileri seçerek yapmalıdırlar.”

Pervin Çolak: “UBP’nin dışarda kalacağı koalisyon olsun”

“Giden UBP-DP hükümetinden memnun değildim, bu nedenle ben UBP’nin dışında kalacağı 4’lü koalisyon modeli olan CTP-HP-TDP ve DP’nin hükümette olmasını istiyorum. Bu 4 partinin başkanı kaliteli ve akıllı kişiler, ülkeyi de doğru yöneteceklerini düşünüyorum.”

Ayten Hasan: “İş yapacak olan kursun”

“Bugüne kadar bu ülke çok koalisyon ve çok başarısızlık gördü. Bu nedenle çoklu koalisyonlar 3’lü veya 4’lü fark etmez uzun süreli olması zor. Yine de hükümet kurulmak zorunda ve iki alternatifimiz varsa ülke için iş yapacak olan kursun. Çünkü bu vatandaş icraat bekliyor.”

İdil Çağnan: “Hiçbir model başarılı olmaz”

“Bana göre kurulacak hiçbir hükümet modeli başarılı olmaz. Çünkü biz kendi kendimize sahip çıkamıyoruz. Bu ülkede iyi ve bağımsız bir hükümet konusunda umudumuzu yitirdik. Öte yandan bu ülke başka bir ülke tarafından idare edilmektedir, bu nedenle hiçbiri.”

Nuran Uğur: “Bağımsız bir hükümet istiyoruz”

“Bana göre Kuzey Kıbrıs kendi ayakları üzerinde durabilecek, bağımsız olacak ve Türkiye güdümü altında kalmayacak bir hükümet modeli tarafından yönetilmeli. Böyle bir hükümet modeli olduktan sonra 3’lü veya 4’lü koalisyon ya da tek başına bir iktidar olması fark etmez. İç sorunları çözecek, uzun vadeli planlamalar yapabilecek olan, halk için çalışan bir hükümet modeline evet diyorum.”

Meliha Darbukacı: “Derme çatma hükümet modellerinden bıktık”

“Bu ülkeye gelen ve gelecek olan iktidarlardan umutsuzum, bu nedenledir ki oy kullanmaya bile gitmedim. Bu halk artık derme çatma hükümet modellerinden bıkmış ve bezdirilmiş durumda. Gelmiş geçmiş hükümetler ülke adına doğru dürüst icraat yapmadı ve bundan sonra gelenler yapmak isteseler de yapamayacaklardır.”