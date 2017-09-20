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Vatandaş için büyük tehlike

Lefkoşa-Selimiye Meydanı’nda turistlerin gezdiği sokaklarda bulunan tarihi yapılar tehlike saçıyor

20 Eylül 2017 Çarşamba 16:14
Vatandaş için büyük tehlike

Özlem Çimendal

Lefkoşa-Selimiye Meydanı’nda turistlerin sıkça geçtiği bir konumda bulunan ve tehlike arz eden eski eserler kapsamında aylardır yapılmayı bekleyen yapının dökülen yerleri nihayet yapılmaya başlandı.
 
8 ay sonra yapımına başlandı ancak yine önlem alınmadı

Turistler ve yoldan geçenler için tehlike arz eden binanın yapım aşamasında da önlem alınmadan devam eden inşaatı vatandaşların tepkisine neden oldu. Uzun süredir Eski Eserler Dairesi ile Lefkoşa Belediyesi’nin anlaşmazlıkları ve dairede yeterli personel olmaması nedeni ile atıl durumda 8 ay bekletilen ve her an birinin kafasına kopan parçalarının düşebileceği tarihi binanın yapımına başlandı.
 
Masraflar mal sahibinden istendi

Tamiratının Eski Eserler Dairesi ve Lefkoşa Belediyesi’nin ortaklaşa üstlendiği tarihi binanın masraflarını ise mal sahibinin karşılayacak olması ise bir başka sorun oldu. Eski eserler kapsamında olan binanın tadilat masraflarının mal sahibinden istendiğini ifade eden binanın kiracısı “Aylardır dilekçe ile başvurmadık yer bırakmadık. Eleman eksikliği ve iki kurum arasındaki uzun görüşmeler neticesinde şu an binanın yapımına başlandı. Ancak bu defa da binanın masraflarının mal sahibi tarafından alınacağı söylendi” dedi.
 
Yağmur suları Selimiye Camii’nin altındaki dehlizlere verildi

Binanın kiracısı yayalaştırma projesi kapsamında Selimiye civarında yenilenen altyapının da sorunlu olduğu belirtilirken, “Yağmur sularının tahliyesi için döşenen borular Selimiye Camii’nin altındaki dehlizlere verildi. O dehlizler çok eski ve Lüzinyanlar döneminden kalmadır. Bütün yağmur suları camiinin altına aktarılmaktadır. Selimiye Camii de dökülüyor. Çevrede var olan bütün tarihi binaların temelleri yer altında biriken su nedeniyle çürümeye terk edildi” açıklamasında bulunuldu.    

Yeni Bakış Gazetesi

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Son Güncelleme: 20.09.2017 16:18
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cemal 2017-09-21 00:48:14

Agzı olan konusuyor.

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