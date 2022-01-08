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Vatandaş ile sağlık çalışanını artık karşı karşıya getirmeyin

KAMU-İŞ ile KTAMS Hükümete ve Sağlık Bakanlığına Seslendi...

08 Ocak 2022 Cumartesi 15:25
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Vatandaş ile sağlık çalışanını artık karşı karşıya getirmeyin
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Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde dün yaşanan darp olayına karşı Kamu-İş ve KTAMS adına yazılı açıklama yapan Ahmet Serdaroğlu, hükümete ve Sağlık Bakanlığı’na seslendi:

Vatandaş ile sağlık çalışanını artık karşı karşıya getirmeyin 

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hastanelerde yaşanan kuralsızlık ve sistemsizliğin, vatandaş ile sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirdiğini belirterek, hükümeti ve Sağlık Bakanlığı’nı dün Mağusa’da yaşanan darp gibi olaylara karşı önlem almaya çağırdı.

KAMU-İŞ ve KTAMS adına yazılı açıklama yapan Serdaroğlu, şunları kaydetti:

 “Yeter artık kurallarınızı koyun, sisteminizi kurun. Bu sistemsizlikle sağlık çalışanları ile vatandaşları karşı karşıya getiriyorsunuz. Dün Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşananlar da aslında bunun bir örneğidir.

Kuralları kişiye göre uyguladığınız zaman vatandaş da ‘ona uygulanmaz bana niçin uygulanır’ diye çalışanlarla karşı karşıya geliyor.  Bu durumda da kuralları söyleyen personel ile vatandaş sürekli tartışma içinde oluyor. Bu gibi tartışmaların sonunda hastanede yaşanan darp olaylarına Hükümetin ve özellikle Sağlık Bakanlığı'nın bir dur demesi ve çözüm üretmesi lazımdır.

 ÖNLEM ALINMALI

Hastanedeki yoğunluklarının önüne geçmek için sağlık ocakları daha aktif bir hale getirilmelidir. Hastanelere  yığılmanın önüne ancak böyle geçilebilir.

Bizler sendikalar olarak sağlık çalışanlarına yönelik bu saldırıları doğru bulmuyor, hoşgörü ile karşılamıyoruz.

Hükümeti ve Sağlık Bakanlığı’nı hastanelerdeki yoğunluğu hafifletmeleri için bir an önce gereken önlemleri almaya çağırıyoruz.

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