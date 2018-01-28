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Vatandaş isyan etti: Bitsin artık bu çile!

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde altyapı çalışması nedeniyle bozulan yollar, yağmurların da yağmasıyla büyük sıkıntıya neden oldu...

28 Ocak 2018 Pazar 14:31
Vatandaş isyan etti: Bitsin artık bu çile!
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Yeni Bakış gazetesinde yer alan habere göre; Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı Bölgesinde yaklaşık 3 ay önce altyapı çalışması nedeniyle bozulan yolların tamir edilmemesi mahallelileri isyan noktasına getirdi. Özellikle son günlerde yağan yağmurların ardından daha da kötüleşen yollar köstebek yuvasına döndü.

Asfalt dökülmedi

Lefkoşa Belediyesi tarafından üç ay önce başlatılan ve özel bir firma tarafından yürütülen kanalizasyon çalışması nedeniyle, Kaymaklı Bölgesinde bulunan Özlem Sokak, Kazım Salih Sokak, Haydarbey Sokak ve bazı sokakların yolları kazılmış ve buralara borular yerleştirildikten sonra üzeri kapatılmıştı.

 Ancak üzeri kapatılan yerlere sadece toprak sıkıştırılarak asfalt dökülmedi. Son günlerde yağan yağmurlar nedeniyle toprağın akıp gitmesi yolların birçok çukurla dolmasına neden oldu.

“Bıktık artık”

Yolların çok kötü olması nedeniyle Yeni Bakış’a şikayette bulunan mahalle sakinleri yaklaşık üç aydır yaşadıkları bu rezaletin bir an önce giderilmesini istediler. “Bıktık artık, bu yolda arabalarımız mahvoldu, her gün tamirciye gitmek zorunda kalıyoruz. Bu arızaların paralarını Lefkoşa Belediyesi ödemiyor, biz cebimizden ödüyoruz” şeklinde konuşan mahalle sakinleri Lefkoşa Belediyesi’ni göreve davet ettiler.

Yollar çamur deryası

 Yolları tamir edilmeyen mahalle sakinlerinin bir diğer şikayet ettikleri konu ise her yağmurun ardından bataklığa dönen yollar oldu.

Yolda yürümenin mümkün olmadığını vurgulayan bazı mahalle sakinleri hem ayakkabılarının hem de üst başlarının çamur içerisinde kaldığını ve dışardan aldıkları çamurları evlerinin içine taşıdıklarını da belirttiler.

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Doğru Söz 2018-01-28 17:11:26

Yollar bir ülke insanının yönetim becerisini gösterir. Yol yapımında 2 yöntem vardır. Ya alt yapıyı yapar üstüne de yolu. Ya da yolu yapar altına da alt yapıyı. Basiretsizlik 2. yi seçer. Ve üstelik komisyonla iş yaptırdıklarından tamir işleri de aha böyle o yöneticilerin karakteri gibi bo.... olur!

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