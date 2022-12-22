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Vatandaş kızgın! “Şehitleri anma gününde siyasi şov”

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın Şehitler anma konuşmasında yaptığı konuşma ülke gündemine oturdu. 

22 Aralık 2022 Perşembe 14:55
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Vatandaş kızgın! “Şehitleri anma gününde siyasi şov”



Şehitleri anma gününde konuşmasında hükumeti ve Cumhurbaşkanını hedef alan Benan’ın kızının CTP’nin Gönyeli  belediye meclis üyeliğine aday oluşu yapılan konuşmanın siyasi  bir şov, ideolojik bir tavır olarak nitelendirildi. 

KIZI CTP LİSTESİNDEN ADAY…

Dernek Başkanı Gürsel Benan’ın öğretmen olan kızı  Hatice Benan  CTP Gönyeli Belediye meclis üyeliğine aday oluşunu dile getiren vatandaşlar “ölmüşlerimizi de seçim içine karıştırdı” diyerek tepki gösterdi. 

Şehitleri Anma günün yapılan konuşmanın ardından , bazı dernek üyelerinin ciddi rahatsızlık duyduğu ilerleyen günlerde  Benan’ın Derneğin başında kalıp kalamayacağı merak ediliyor

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