Vatandaş kızgın! “Şehitleri anma gününde siyasi şov”

Şehitleri anma gününde konuşmasında hükumeti ve Cumhurbaşkanını hedef alan Benan’ın kızının CTP’nin Gönyeli belediye meclis üyeliğine aday oluşu yapılan konuşmanın siyasi bir şov, ideolojik bir tavır olarak nitelendirildi.

KIZI CTP LİSTESİNDEN ADAY…

Dernek Başkanı Gürsel Benan’ın öğretmen olan kızı Hatice Benan CTP Gönyeli Belediye meclis üyeliğine aday oluşunu dile getiren vatandaşlar “ölmüşlerimizi de seçim içine karıştırdı” diyerek tepki gösterdi.

Şehitleri Anma günün yapılan konuşmanın ardından , bazı dernek üyelerinin ciddi rahatsızlık duyduğu ilerleyen günlerde Benan’ın Derneğin başında kalıp kalamayacağı merak ediliyor