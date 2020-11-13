"Vatandaş mağdur olmayacak”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, tüm dünyada petrol fiyatlarında yaşanan artışa ve kurdaki yükselişe rağmen, KKTC’de akaryakıt fiyatlarının yükseltilmediğini duyurdu.

Bakan Amcaoğlu, bakanlığın sorumluluğuyla yayınlanan emirname ile akaryakıt fiyatlarında oluşan yükselişin, fon miktarından karşılandığını ve vatandaşa zam olarak yansıtılmadığını belirtti.

Maliye Bakanı, içinde olduğumuz sıkıntılı dönemde, ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ve vatandaşın ekonomik yükünü artırmamak adına yoğun gayret gösterdiklerini belirtti.