Vatandaş 'saygınız da mı yok?' diyerek isyan etti

Özlem Çimendal



Lefkoşa-Surlariçi’nde bulunan tarihi Yenicami bakımsızlıktan dökülüyor. Tarihi şahsiyetlerin yatırlarının depo olarak kullanıldığı caminin, tuvaletlerinin hali de içler acısı.



“İsmail Efendi ve Kıbrıs’ın ilk Müftülerinden Şair Hilmi Efendi’nin yatırları depo olarak kullanılıyor”

Camiyi yaptıran İsmail Efendi ve Kıbrıs’ın ilk Müftülerinden Şair Hilmi Efendi’nin yatırlarının bulunduğu odanın depo olarak kullanıldığı Yenicami’nin bakımsızlıktan dökülen hali görenleri de şaşkına çeviriyor.



Yatır içerisindeki inşaat malzemeleri, vantilatör, buzluk, kürek, süpürge, çöp bidonu tepki çekiyor

Kıbrıs’ın tarihi şahsiyetlerinden ve ilk Müftülerinden olan Şair Hilmi Efendi’nin ve camiyi yaptıran İsmail Efendi’nin yatırlarının bulunduğu odanın içerisinde yer alan inşaat malzemeleri, vantilatör, buzluk, kürek, süpürge, çöp bidonu yatırların halini gören vatandaşların ve turistlerin de tepkisine neden oluyor. Tarihi şahsiyetlerin yatırlarının depo olarak kullanılmasına isyan eden vatandaş, “Tarihe ve tarihi şahsiyetlere gösterilen saygı bu mu?” diye sordu.



Yatırların kırık dökük görüntüsü görenleri üzüyor

Caminin avlusunda yer alan tarihi şahsiyetlerin yatırlarının görenleri üzen görüntüsünü ve yatırların kırılan mermerlerini resmeden turistlerin de hayretler içerisinde kaldığı Yenicami yetkililerin ilgisini bekliyor.



Yetkililere çağrı…

“Hadi caminin bakımını umursamıyorlar ama içerisinde bulunan ve camiyi yaptıran İsmail Efendi ve Kıbrıs’ın ilk Müftülerinden Şair Hilmi Efendi’ye de mi saygı yok” şeklinde isyan eden vatandaş, yetkililere caminin üzen görüntüsüne acil önlem almaları çağrısında bulundu.



Lambaları, sifonları kırık tuvaletlerde kokudan durulamıyor

Lambaları, sifonları kırık, aylardır yapılmayan temizlik nedeniyle kötü koku ve kötü görüntüye neden olan cami tuvaletlerinin hali de tepki çekerken, budaması yapılan ağaçların etrafa atılan dalları da caminin görenleri üzen görüntüsüne tuz biber oluyor.



Yenicami Görevlisi Topoz:

“Tek başıma yetişmeye çalışıyorum”

Konuyla ilgili Yeni Bakış’a açıklamalarda bulunan Yenicami’nin tek görevlisi konumunda olan Salih Topoz da, durumdan memnun olmadığını dile getirdi. Caminin tek görevlisi olduğunu söyleyen Topoz, “Koca camiye tek başıma bakıyorum. Yetiştiremediğim oluyor çoğu zaman. Kimi zaman cemaatten de yardım alarak cami için güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ancak benim de tek başıma yetiştiremediğim şeyler olabiliyor” şeklinde konuştu.



“Cami malzemelerinin saklanacağı depo için Vakıflar’a başvurdum”

Caminin tuvaletlerinin bakım, onarımı ve cami araç gereçlerinin hırsızlardan korunabilmesi maksadı ile saklanabileceği bir deponun yapılması için Vakıflar’a başvurduğunun da altını çizen Topoz, “Caminin ihtiyaçları bakım ve onarımı için gerekli başvuruyu Vakıflar’a yaptım. En geç bir hafta içerisinde gerekli bakımın yapılacağı söylendi” diyerek, umama açık tuvaletlerin temizliği noktasında da zaman zaman yetersiz kalınabildiğine işaret etti.



“Gerekli kurumlara bildirildi”

Caminin bakım-onarım ve eksikliklerinin finansmanının Vakıflar tarafından yapıldığını dile getiren Topoz, gerekli başvuruların ve caminin ihtiyaçlarının tarafından gerekli kurumlara bildirildiğini ifade etti.



“Görev alanlarımızın dışındaki yatırlara da destek veriyoruz”

Yine konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Vakıf İdaresi yetkilileri ise, Yenicami içerisinde yer alan yatırların kendi görev alanları içerisinde olmadığını ifade ederken, kendi alanları içerisinde olmayan vatandaşın sahiplendiği yatırlar için de destek sağladıkları açıklamasında bulundu.