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Vatandaş sebzeye uzaktan baktı

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Pazar günleri Lefkoşa-Terminal alanında kurulan Açık Pazar’da vatandaş bu hafta sonu sebzelere uzaktan bakmakla yetindi...

26 Aralık 2017 Salı 10:39
Vatandaş sebzeye uzaktan baktı
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Yeni Bakış gazetesinden Özlem Çimendal Pazar günleri Lefkoşa-Terminal alanında kurulan Açık Pazar’ı ziyaret etti.

Açık Pazar’ı ziyaret eden vatandaş sebzelere uzaktan bakmakla yetindi. Kış meyveleri olan elma, armut ve narın ortalama 4 TL’den alıcı bulduğu pazara vatandaşın ilgisi yoğundu. 

Bezelye, bakla kilosu 15 TL’den alıcı buldu

Sebze yemeklerinin başında gelen fasulye kilosu 12 TL ile alıcısını beklerken, bezelye 15 TL’lik fiyat ile rekor kırdı. Yine kış yemeklerinin başında gelen bakla da kilosu 15 TL ile bezelyeyi takip etti. 

Domates sevindirdi 

Uzun süredir fiyatında bariz bir düşüş yaşanmayan yemeklerin olmazsa olmazı domates ise bu hafta da kilosu 2.50 TL’den tezgahlardaki yerini alarak vatandaşın yüzünü güldürdü. 

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