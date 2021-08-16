KKTC’de her geçen gün artan motorlu araç sayısı, özellikle başkent Lefkoşa’nın yanında diğer ilçelerimizde de ulaşımı felce uğratıyor. Başkent Lefkoşa’daki yollar, hafta içi özellikle mesai saatlerinin başlangıcında ve bitiminde yoğunlaşan araç trafiğine cevap veremez hale geldi.

Bu nedenle yetersiz kalan yollarda yaşanan sıkıntı, hem zaman kaybını, hem de akaryakıt harcamalarını artırdı. Kayıtlara göre yolda yürüyen 347 bin 322 aracın bulunduğu KKTC’de her geçen gün trafiğe çıkan araç sayısı da bir o kadar artıyor. Artan araç sayısına göre yollar bu araçları kaldıramaz duruma gelmiş durumda.

Ülkemizde kitle ulaşımı yeterince sağlanamadığı için hemen her evde araba var. Çok çocuklu ve daha varlıklı ailelerde ise bu sayı 2, hatta 3’e çıkıyor. Günden güne artan araç sayısı, yollardaki trafik akışını olumsuz yönde etkiliyor.

Ulaşımın özel araçlara bağımlı durumu, trafiği “kördüğüme” dönüştürdüğü gibi alım-satım, yakıt, bakım ve onarım gibi harcamalar için de oluk gibi para akmasına yol açıyor.

Bu arada, KKTC'de birçok alanda yaşanan plan ve programsızlık, karayollarında da kendini gösteriyor. Başkent olması dolayısıyla Lefkoşa’nın sorunu diğer şehirlere oranla daha karmaşık bir görüntü sergiliyor.

Vatandaş: Trafik, canımızı çıkarıyor

Lefkoşa trafiğinin İstanbul trafiğinden farkı kalmadığını belirten vatandaşlar, “Artık, bu trafikten çıkmak başlı başına bir problem. Eskiden sabah, öğle ve akşam saatlerinde yoğun olan trafik, şimdi her saatte kalabalık olmaya başladı. Saat 16.00’da bile yola çıkmaya kalksak, saat 17.00 oluyor, trafik yoğunluğundan kurtulup gideceğimiz yere ulaşamıyoruz” diye konuşuyor.

Özellikle trafik ışıklarının olduğu yerlerde yoğunluğun had safhaya ulaştığını anlatan vatandaşlar, “Mesai saatleri başlangıç ve bitiminde trafik ışıklarının bulunduğu yollar, kavşaklar bir işkence halini alıyor. Polisin olmadığı yerlerde, yeşil ışık kısa süre yanıyor ve trafik felç oluyor. Bu saatlerde bu yerlere de trafiğe polis takviyesi gerektiği inancındayız” dedi.

Vatandaşlar, ülkemiz trafiğinden memnun olmadıklarını belirterek, başkentte, ülkemize yakışır, şehir içlerinde de çift şeritli yolların ve “çevre yolu”nun olduğu “çağdaş bir trafik” görmek istediklerini kaydetti.

Çift sarı çizgileri takan yok denetim hiç yok

Avrupa’nın birçok ülkesinde çift şeride park etme cezasının yüksek olması ve sürekli denetlenmesi nedeniyle buraya park etmeye korkulurken, KKTC’de bunun tam tersini görmek mümkün.

Ülkemizde çift sarı çizgiler park yapılması için çizilmiş gibi, herkes buralara park ediyor. Durum böyle olunca da zaten sıkışık olan trafik, çift yön yerine tek yön olarak hareket etme mecburiyeti getirdiği için çekilmez hale geliyor.

Özellikle başkent Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi. Açık Öğretim Fakültesi’nden Küçük Kaymaklı abidesine kadar olan bölüm ile Asal Şube’den KIBRIS Gazetesi’ne doğru olan çift şeritli ana yolların bir şeridinin park için kullanılması trafik akışında önemli sorunların yaşanmasına neden oluyor.

Haspolat ile Gönyeli Çemberi arasında bulunan kavşaklara yapılacak projelerin de hayata geçmemesiyle buralardaki yoğunluk tamamen trafik ışıklarına veya kavşaklardaki çembere sıkışmış durumda.

Lefkoşa Çevre yolunun açılması ile birlikte biraz olsun rahatlayan Lefkoşa trafiği yine de yoğun araç trafiği yükünü kaldıramaz halde.

Başbakanlık ışıklarına önlem alınacak mı?

Başbakanlık ışıklarının yer aldığı Sabri Orient otelin önündeki trafik ışıklarında yaşanan yoğunluk halen giderilemedi.

Bölgeye yoğunluğa göre trafik akışına yön verecek kamera sistemi yerleştirilse de özellikle Lefkoşa’ya giriş yönündeki trafiğin zaman zaman uzun kuyruklar oluşturduğu gözlemleniyor.

Vatandaşlar bölgeye en kısa zamanda kalıcı bir çözüm bulunmasını ve buradaki trafik çilesinin bitmesini istiyor.

Gönyeli çemberi başka bir kangren

Gönyeli çemberinde yaşanan yoğunluk yine devam ediyor. Güzelyurt, Girne ve Sanayi bölgesinden Gönyeli, çemberine giriş yapan araçlar buralarda uzun trafik kuyruklarına maruz kalıyor.

Gönyeli çemberine yapılan kaçış yolları da trafiğin yoğunlaşmasını çok az rahatlatsa da esas yoğunluğun önüne geçemedi. Çemberin ikinci etap projesi olan üst geçidin ne zaman yapılacağı ise merakla bekleniyor.

Kaynak: Kıbrıs Haber