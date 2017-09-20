Vatandaş: "Ülkedeki her şey tükenme noktasında"

Deniz Abidin

Yeni Bakış’a konuşan vatandaşlar, trafikten, sağlığa, altyapıdan çevreye, eğitimden pahalılığa kadar ülkedeki her şeyin tükenme noktasına geldiğini, hükümetin ise çare üretemediğini belirtti. Yolların kötü olduğunu, altyapısı olmayan yollarda trafik kurallarına uyulmadığını ifade eden vatandaşlar, ekonomik sorunlar da bunlara eklendiğinde tüm bunların evliliklere de yansıdığını kaydetti.

VATANDAŞ NE DEDİ?

Süleyman Çakır:

“Karnım doydu mu benden mutlusu yok”

“Çalışıyorum, çalıştığımı harcıyorum. Üç de çocuk okutuyorum. Biri üniversitede. Devlet bursu ile okuyor. Bu ülkeden bir beklentim yok. Karnım doydu mu benden mutlusu yoktur. Bu dünyadan başka beklentim yok”



Mehmet Yağmur:

“Devlet memurları trafiği felç ediyor”

“Ben bu ülkedeki devlet memurlarından şikayetçiyim. Sabah trafiği çok berbat. Her sabah şahit oluyorum, saat 8 buçuk oluyor ve devlet memurları hala sokakta. Zamanında iş başı yapmıyorlar, özel sektörü de işine gitmesini engelliyorlar. Toplu taşımacılığın olmaması da maalesef trafiğin çok karmaşık olmasına neden oluyor”



Sedat Mete:

“ Devlet hastanesine bir kere gittim, bir daha da gitmedim”

“Ülkede sağlık, trafik, altyapı sıfır. Trafikte kurallara uyan yok. Bu ülkede insanlar birbirine nefret duyuyor. Aile eğitimi çok önemlidir. İnsanlarda sevgi, saygı kalmamış. Sağlıkta da altyapı çok zayıf. Devlet hastanesine bir kere gittim, başka da gitmedim. Düzen yok, torpil memleketi. O nedenle beklentim yok”



Mehmet Deveci:

“Ülkedeki sorunlar evliliklere yansıyor”

“Trafik bu ülkenin en önemli sorunu. Altyapı yok. Boşanmalar aldı yolu gider. Kıbrıs’ta ailevi sorunlar çok. Bununla ilgili bir çalışma yapılması gerekir. Neden bu kadar çok boşanmalar oluyor? Ülkedeki sorunlar evliliklere de yansıyor. Kıbrıs Türk toplumu örf ve adetlerini kaybediyor mu? Bunun için bir komisyon kurulup araştırılması gerekmektedir. Basına da burada önemli görevler düşüyor. Basının ikna etme kabiliyeti olmalı”



Osman Sakallı:

“Çevre bilinci şart”

“Bu ülkede her şeyden önce en önemli sorun çevre kirliliğidir. Ne zaman yola çıksak pislikten geçilmiyor. İğrenç manzaralarla karşılaşıyoruz. Bütün yol boyu bizi yönetenlere küfrediyorum. Çevre temizliği olmazsa olmaz. Çocuklara küçük yaştan çevre bilincinin aşılanması gerekir. Çevre bilinci okullarda müfredata alınmalıdır. Çocuklar, Malazgrit Savaşı’nı bilmese de olur, ancak sokağa çöp atılmamasını öğrenmelidir. Ne Kıbrıs sorunu ne de ekonomik problemler, bu ülkenin en önemli sorunu temizlik ve çevre bilincinin olmamasıdır. Hükümetlerde ise böyle bir misyon yok”



Ahmet Mağusalı:

“Hükümette bir icraat yok”

“Trafikten çok şikayetçiyiz. Yolar bozuk ve insanlar disiplinsiz. Bir yandan araba kullanırlar bir yandan cep telefonu ellerinde. Bir diğer sorun ise ülkenin en büyük eksiği olan park sorunudur. Ne hükümette ne de belediyelerde bir icraat yok”



Arif Nurak:

“Yollar çok kötü”

“Trafik sıkıntımız bitmiyor. Toplu taşımacılığın olmaması, özellikle sabah saatleri trafik ilerlemiyor. Yolların durumu çok kötü. Altyapı sıfır. Hükümet buna bir çare bulamıyor”



Necati Akpur:

“Her alanda sorun var”

“Bu ülkenin her alanında sorun var. Sağlık, eğitim, trafik, hepsi ayrı bir sorun. Hastaneye gidiyoruz, doktor bulamıyoruz. Muayene etmeden ilaç yazıyorlar. Randevulu sisteme geçildi denildi, ancak yine sıra bekliyoruz. Buna hal çare bulunmasını istiyoruz. Hükümet doktorlara da yeterli maaş vermiyor. Doktorlar da her ne kadar haklı olsalar da vatandaş devletin sağlığından yararlanmak istiyor. Hükümet tiyatro, hükümetçilik oynuyor. Elektrik faturalarındaki artış başka bir sorun teşkil ederken, en basiti mahallemdeki sokak lambası 5 yıldır yanmıyor”



Bektaş Yaşar:

“Asgari ücret çok yetersiz”

“Bu ülkede yaşayan vatandaşların en büyük problemi ekonomik sorunlardır. Özel sektör çalışanıyım. Asgari ücret çok yetersiz. Kiraların pahalı olması ve elektrik faturasının normalden pahalı olması beni çok etkiliyor”