Vatandaş Yıldan Yıla Sandıktan Uzaklaşıyor!

KKTC 2018 seçimlerini yüzde 66,1 katılım oranı ile tamamlanmıştı. 2018'den bu yana 14 bine yakın yeni seçmen sayısına rağmen katılım oranı düşük...