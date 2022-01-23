Vatandaş Yıldan Yıla Sandıktan Uzaklaşıyor!

Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek amacıyla bu sabah 08.00’de başlayan erken genel seçimde oy verme işlemi aralıksız 10 saat sürdü.
Kayıtlı 203 bin 792 seçmenin bulunduğu KKTC’de 6 ilçede 763 sandık kuruldu.
Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı.
KATILIM 2018’E KIYASLA SEÇMEN SAYISI ARTIŞINA RAĞMEN DÜŞÜK
KKTC’de katılım oranı saat 17:30 itibariyle yüzde 58,23’te kaldı.
2018 Seçimleri yüzde 66.1 katılım oranı ile tamamlanmıştı.
Öte yandan 2018’de resmi kayıtlı seçmen sayısı 190,553; 2021’de bu sayı 203 bin 792 oldu.
Sandıklar kapandı.
Tam resmi katılım oranının yüzde 55’i aşması, 60 bandına dayanması bekleniyor…
Kaynak: Kıbrıs Postası